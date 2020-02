Film podle Sonica slaví úspěch, už má dokonce i pornoparodii

Za úvodní víkend vydělal Sonic v kinech přes sto milionů dolarů, což je vzhledem k jeho problematickému zrodu rozhodně úspěch. Ne však zcela překvapivý...

Postavička modrého ježka se totiž na scéně pohybuje už bezmála třicet let a kromě bezpočtu videoher se objevila i v komiksu, knihách a televizních seriálech. A nejnověji i v lezbickém pornu.

O jeho produkci se postarala firma Wood Rocket, která nás již dříve oblažila podobně raženými parodiemi ze světa her Fortnite a Apex Legends. Vypadá to, že navzdory nízkým produkčním kvalitám je o podobnou tvorbu přece jen zájem.

Nejnovější dílo je však jen pro vyložené fajnšmekry. Herečka v kostýmu ježka Sonica by se totiž vyjímala spíše jako příšera do Monster Huntera než jako někdo, kdo by měl vzbuzovat touhu. Podle traileru se kromě samotné akce můžeme těšit i na řadu duchaplných rozhovorů a dokonce i 2D plošinkovou mezihru, odkazující na původní originál.

Linkovat odkaz na film distribuovaný zadarmo tu nebudeme, ale jsme si jistí, že kdo má o něj zájem, moc dobře ví, kde hledat.