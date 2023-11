RECENZE: Tak má vypadat DLC! Resident Evil 4: Separate Ways je potěšení

Remake Resident Evilu 4 přišel, uhranul, zabodoval a zvítězil u fanoušků i herních kritiků na celé čáře. Po zásluze. Kromě několika menších technických chyb, které už dávno opravily patche, nám na něm nic nevadilo ani v něm nic nechybělo. Tedy vyjma vedlejší kampaně Separate Ways, která sice nebyla v původní GameCube hře přítomna, ale od konverze pro PlayStation 2 a další platformy nikdy v žádné edici nechyběla.

Už letos v březnu jsme ovšem tak nějak tušili, že se dobrodružství, ve kterém hraje hlavní roli femme fatale Ada Wong, dočkáme ve formě rozšiřujícího příběhového obsahu. A také že ano! Remake Resident Evil 4: Separate Ways je nejen lepší a na obsah bohatší než původní rozšíření, které vzniklo v éře 128bitových konzolí. Navíc totiž ukázkově předvádí, jak má takové DLC vypadat.

Femme fatale Ada Wong v hlavní roli

Děj se odehrává simultánně s Resident Evil 4 a nabízí jiný pohled na události, které už známe. Stejně tak přináší i nové dění, lokace ve vesnici, na hradě i ostrově. Válečná loď však chybí. Ada Wong se umí ohánět stejně jako Leon S. Kennedy. Válí se střelnými i chladnými zbraněmi, v neslyšném zabíjení, svede efektní kopanec a oproti americkému agentovi, který na ní může oči nechat, je vybavena vystřelovacím hákem. Ten moc dobře známe už z původních Separate Ways.

Resident Evil 4: Separate Ways Resident Evil 4: Separate Ways

Jenže zde se s ním můžete dostat nejenom na jinak nedostupná a předem určená místa. Kdekoliv ho ani tentokrát použít nelze. Novinkou je, že lze vystřelovací hák použít i k tomu, abyste se přitáhli k omráčeným nepřátelům a mohli jim uštědřit čutanec hezky zblízka. Lahůdka! A to není jediná novinka. Ada má k dispozici i speciální oční čočky spárované s počítačem. S nimi dokáže vystopovat hledaného člověka nebo zjistit z číselného zámku, na která tlačítka dotyčný sahal, a vyřešit tak jednoduchý hlavolam.

Hádanky nechybějí ani tentokrát a v Separate Ways najdete i další a důvtipnější. Stejně jako upgradování zbraní, rozšířený arzenál o kuš s vybuchujícími šípy, sbírání pokladů, jejich kompletování a kšefty s nechvalně proslulým a nesmyslně charismatickým obchodníkem, který opět sype z rukávu jednu kultovní hlášku za druhou.

Fandy určitě nepřekvapí, že to mezi Adou a Leonem jako vždy jiskří. Z Ady je však mnohem víc než sexbomba, i když nelze popřít, že se na její krásu kouká všem, kteří dokážou ocenit ženské křivky, hezky. Slečna Wong je nebezpečná špionka, která je nesmírně inteligentní a nebezpečná. Její úkol je jasný.

Albert Wesker válí jako arcipadouch

Ze španělské vísky obývané parazity Plaga infikovanými vesničany musí získat látku zvanou Amber. Tu nemá převzít od nikoho jiného než biologa Luise Serry, se kterým tajně spolupracuje. Tím, kdo Adu najal, aby vyzvedla nebezpečnou látku, je nepřekvapivě Albert Wesker, který zde na rozdíl od hlavní hry dostává mnohem více prostoru. Nebudeme nic předstírat, toto blonďaté arogantní monstrum patří podle nás k těm nejlepším videoherním padouchům všech dob.

Zde jsme jeho četnou přítomnost více než ocenili. Je to přesně ten grázl přesvědčený o své nadřazenosti, jak ho známe a máme rádi. Uznáváme, že poslední věta zní trochu divně, ale rozumíme si, že? Hratelnost je skvělá. Akci střídá plížení, nechybějí souboje s bossy, hlavolamy ani hororový nádech, který dělá z Resident Evilu Resident Evil.

Resident Evil 4: Separate Ways Resident Evil 4: Separate Ways

Fanoušci ocení ikonické aktivity jako uzdravení bylinami nebo ukládání pozic na psacím stroji. Vše je na svém místě jako v základní čtyrce. To samozřejmě platí i o fenomenální grafice, která je prostě nádherná. Capcom vytěžil z RE Engine momentální maximum. Modely postav jsou tak detailní, že při bližším pohledu na ně uvidíte na kůži póry, chlupy, na hlavě vlasy. Jejich mimika a animace navíc vypadají realisticky, i když realistická hra není ani omylem. A ani se o to nesnaží.

Krásy grafiky oceníte hojně ve fotografickém režimu. Parádní je i délka hry. I když hru lze podle reakcí z fór dohrát i za pět hodin, nám to trvalo osm. Nikam jsme nespěchali, užívali si krásy i hrůzy hororového Španělska a plnili taktéž vedlejší úkoly pro obchodníka. Délka tohoto DLC je tedy zhruba stejná jako u remaku Resident Evilu 3. Uf.

Bohužel pro třetí díl je to pravda. Ale zároveň jupí pro ty, kteří se chystají na DLC pro čtyrku. Při ceně 239 korun na PlayStation Store se stává z Separate Ways jasná volba pro všechny milovníky série Resident Evil. Zároveň je to dokonalá ukázka toho, jak má vypadat dodatečný stahovatelný obsah. Toto není žádný kostým nebo nová zbraň za mastnou částku. I když jde o DLC, jde o hru o délce kampaně v podstatě libovolného dílu Call of Duty z posledních let. Prostě hodně muziky za málo peněz.

Konec Separate Ways, a to aniž bychom pustili ven nějaký spoiler, skvěle připravuje půdu pro remake pátého dílu. O tom, že se ho jednou dočkáme, nyní už vůbec nepochybujeme. I když je tu s námi série Resident Evil už dlouhých 27 let, těší hráče v té nejsilnější podobě vůbec. Jen tak dál, Capcome!