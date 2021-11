Láká vás lov, ale nechcete ubližovat zvířatům? Stahujte zdarma theHunter

Aktuální nabídka hry zdarma z obchodu Epic Store je poněkud nezvyklá, fanoušky by si však najít mohla. V theHunter: Call of the Wild si totiž můžete vyzkoušet, jak napínavý může být lov divokých zvířat, aniž by kvůli tomu nějaké muselo přijít o život.