Šťastný konec hororu The Quarry uvidíte, i když se ani nedotknete ovladače

Žánr interaktivních filmů a seriálů má dlouhou historii, která sahá až do první poloviny devadesátých let (viz náš článek), přesto s ním stále mnozí hráči opovrhují. Nejde podle nich o opravdové hry, ale jen o jakousi moderní verzi „gamebooků“, která na hráče neklade žádné nároky a nepřestavují žádnou výzvu.

Ve studiu Supermassive Games, které si na nich založilo kariéru (viz například jejich poslední projekt House of Ashes), si ovšem z podobné kritiky hlavu nedělají. Ve své chystané novince The Quarry (viz náš článek) hodlají vývojáři celý přístup dotáhnout až do konce a umožnit hráčům zhlédnout celý její příběh, aniž by se přitom museli byť jen dotknout ovladače.

Hra totiž bude obsahovat tzv. movie mode, kdy si jen zvolíte parametry očekávaného zážitku (všechny postavy přežijí, všechny zemřou, nebo něco mezi) a pak už můžete odložit ovladač a v klidu se „kochat.“

Bohužel v tuto chvíli není jisté, jestli se tato možnost nezpřístupní až ve chvíli, kdy hru dohrajete alespoň jednou klasickým způsobem.

The Quarry vychází již 10. června na PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One a PC, kromě ní se na letošek chystá i pokračování série The Dark Pictures. V epizodě Devil in Me se budeme muset vypořádat se sériovým vrahem, který své oběti mučí ve stylu krváku Saw.