PREVIEW: Horor podle dětské knihy? Lies of P jsou černým koněm Gamescomu

Asi to bude znít samolibě, ale za ty roky strávené psaním o herním průmyslu už na základě několika málo informací dokážu poměrně přesně odhadnout, jak asi hra dopadne.

Pinocchiova dobrodružství jsou sice knihou pro děti, ale podobně jako Alenka v říši divů vybízí k „dospělé“ interpretaci.

„Kouknu a vidím,“ možná není zrovna objektivní a férová metoda, jak přistupovat k novinkám, v případě mamutích akcí, jakou letošní Gamescom bezpochyby je, bývá ovšem nezbytná. Jakkoli bych si třeba rád hodiny povídal s vývojáři z Devolveru, musím naznat, že Killer Klowns From Outer Space jsou boží záležitostí jen pro pár nadšenců, a tak raději svůj vzácný čas na výstavě budu věnovat něčemu „klikatelnějšímu“.

Lies of P mi na první pohled připadaly jako podobný outsider. Dvěstěpadesátáosmá soulsovka. Od neznámého studia. Korejského. Podle knihy o Pinocchiovi. Hm. No a vidíte, nic lepšího jsem na Gamescomu zatím neviděl, nebo minimálně neměl možnost si zahrát.

Schůzku jsem si z výše popsaných důvodů dopředu nedomluvil, ale když se ke mně dostaly nadšené zkazky od kolegů, tak jsem zkusil na hulváta přijít k nenápadnému stánku s pouhými dvěma počítači a prostě se zeptat, zda by se náhodou nenašla chvilka i pro mě. Zatímco u velkých vydavatelství podobná snaha končí většinou shovívavým úsměvem recepčních, v lepším případě nějakou tou darovanou klíčenkou, zde se mi milá paní v roušce omluvila, že mě k počítači nemůže pustit dřív než za osm minut.

I osmdesát by se vyplatilo!

Bloodborne na PC není, Lies Of P slibují být dostatečnou náhradou.

Tak zaprvé – po vizuální stránce je hra absolutní pecka, která snese srovnání s AAA produkcí. Nejde sice o open world, mírou detailů i ladností animací jde však o absolutní špičku. Zadruhé – i během krátkého hraní v přesvětlené hale plné lidí dokážou Lies of P vtáhnout svojí temnou atmosférou. Chtěli jste Bloodborne 2 a na PC? Ten sice nedostanete, ale tohle je víc než adekvátní náhrada. Zatřetí – to ovládání! Pro soulsovky naprosto kritická vlastnost, jen málokdo se ovšem v tomto ohledu dokázal přiblížit zakladatelům žánru z From Software. NEOWIZ to zvládli. Nevím jak – nedokážu přesně pojmenovat ten rozdíl, kvůli němuž Lies of P ční nad konkurenci, ale je to tam. A masakrování nepřátel už dlouho nebyla taková radost.

Nic moc jsem vlastně neviděl. Prošel jsem pár opuštěných ulic, pobil pár „robotických“ (ve skutečnosti jsou to loutky, jak jsem se dozvěděl později) nepřátel, balancoval při přeskakování po střechách a pak mě sejmul velký boss s kladivem. Dvakrát. I přesto si z těch zhruba dvaceti minut troufám říct, že tohle bude pecka, na jakou fanoušci soulsovek čekají od… ok, únorový Elden Ring vlastně není až tak daleko, ale jinak jsou podobně stylové hry vzácností.

Lies of P – zapamatujte si to. Vyjde na PC a next-gen konzolích. Netuším kdy. Ale zato vím, že to bude velké.