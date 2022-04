Horor The Quarry má přes tisíc stran scénáře a 186 různých konců

Žánr interaktivních filmů více než hry připomíná gamebooky, protože si jen vybíráte z několika možností předpřipravenými autory.

Někteří dokážou toto omezení skrýt lépe (například Quantic Dream), někteří hůře (bývalí Telltale), vždy však platí, že spousta voleb je ve skutečnosti jen iluzorních a na jejich výsledku nezáleží. To bude zcela jistě platit i pro nadcházející horor The Quarry od Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures) ovšem počet skutečně důležitých proměnných bude řádově větší, než jsme kdy mohli vidět. Původní scénář optimálního průchodu hrou měl podle autorů sto stran, díky mnoha možnostem větvení ovšem narostl desetkrát a na hráče tak čeká neuvěřitelných 186 konců.

Ty se budou lišit nejen podle toho, které z osmi hratelných postav přežijí, ale i tím, jaké mezi sebou do té doby navázaly vztahy. Samozřejmě většina konců se bude lišit jen drobnými nuancemi, i tak však bude platit, že vaše rozuzlení bude v mnohém jiné než to, kterého dosáhnou vaši kamarádi.

Pokud jste posedlí tím vymačkat z každé hry maximum a spatřit vše, co nabízí, nebudete muset naštěstí hru hrát 186krát, ale pomocí speciálního režimu „movie night“ si jednoduše dopředu nastavíte, jak by hra měla dopadnout. Pak už se jen můžete koukat na automaticky se odehrávající příběh, aniž byste u toho museli byť jen sáhnout po ovladači (viz náš článek).

The Quarry vychází již 10. června na PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One a PC.