Příští díl série The Dark Pictures bude o sériovém vrahovi

Třetí díl The Dark Pictures nazvaný House of Ashes vyšel teprve minulý týden (viz naše recenze), ale už teď víme, jak bude vypadat ten příští. Z prvního traileru je patrné, že v Devil in Me se budeme muset vypořádat se sériovým vrahem, který své oběti mučí ve stylu krváku Saw. Vyjít by měl nejspíš příští rok a uzavře tak celou první sezonu této povedené hororové série. Jestli bude někdy potom i druhá, bohužel zatím nevíme.