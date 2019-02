Steam vyhlašoval nejlepší hry roku 2018, vyhrála hra z roku 2017

Tradiční vyhlašování nejlepších her za předchozí rok je příležitost, kterou si žádné médium nemůže nechat ujít. Většina z nich si to odbude do poloviny ledna, ale digitální obchod s hrami Steam představil výsledky hlasování svých uživatelů až koncem minulého týdne.

A po pravdě řečeno, dlouhé čekání se nevyplatilo, protože zhruba dvacetiminutová předtočená show se příliš nepovedla. Vítězové v jednotlivých kategoriích navíc vzbuzují poněkud rozpaky. Lidé totiž nehlasovali pro nejlepší hru vydanou v roce 2018, jak by název ankety napovídal, ale pro tu, která je v roce 2018 nejvíce bavila.



Výsledky tak připomínají spíše zrcadlo do minulosti, hrou roku se stal battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds z roku 2017. Stejná situace panovala i v některých dalších kategoriích, „Nejhezčí krajinky“ tak opanoval Witcher 3, „Stroj roku“ Rocket League a „Nejlepší s přáteli“ hra Rainbow Six Siege, všechny tři přitom vyšly již v roce 2015. V kategorii nejlepší hra pro virtuální realitu bohužel neuspěl český Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR se hlasujícím líbil víc.



Na seznam výherců ve všech kategoriích včetně ostatních nominovaných se můžete podívat tady. Pokud vás zajímá, jaké loňské hry se nejvíce líbily našim čtenářům, výsledky ankety si můžete prohlédnout zde.