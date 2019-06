Ovládá pět postav na pěti počítačích, dokáže zavařit i profíkům

Rainbow Six: Siege je multiplayerová střílečka, která má ambice konkurovat i samotnému Counter-Striku. Stejně jako on totiž proti sobě staví dva týmy o pěti hráčích, kteří musí nad svými protivníky zvítězit díky přesné mušce a dokonalé koordinaci celého týmu. Alespoň tak se to tedy píše v propagačních materiálech. Realita ukazuje, že to s tou sehraností nakonec nebude tak žhavé.



Youtuber Basically Homeless na hraní kamarády nepotřebuje,

Důkazem je youtuber s přezdívkou Basically Homeless, který za celý tým hraje sám. Pořídil si na to 5 počítačů, 5 monitorů, 5 uživatelských účtů a malé technické zařízení, díky kterému může snadno přepínat pokyny z klávesnice a myši mezi jednotlivými stroji. Takto vyzbrojený je schopný vyhrávat, a to dokonce i v tzv. „hodnocených“ zápasech, kterých se účastní jen ti nejlepší hráči.

Nepoužívá přitom nijak sofistikovanou taktiku, prostě jen postupuje s každou postavou zvlášť a když ji někdo zabije, Basically Homeless použije získané informace o poloze nepřátel a s dalším členem týmu je zužitkuje.

Naučit se to celé ukočírovat zabralo nějaký čas, ale dnes již jeho vítězství nejsou žádnou zvláštností. Jediné co ho tak může trápit je, že v případě neúspěchu nemá vinu na koho svést.