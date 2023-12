Uspěje i dnes? Remaster druhého Poldy vyjde ještě před Vánocemi

Krátce po vydání sedmého dílu Poldy (naše recenze) sice jeho autor Petr Svoboda na internetech smutnil, že se hra krade tak moc, až už nejspíš nebude mít chuť ani peníze do dalšího vývoje, nakonec však nad oblíbenou komediální sérií hůl nezlomil. Přesně ve stylu aktuálních světových trendů se namísto vymýšlení nových dobrodružství potrhlého detektiva Pankráce ohlédnul do minulosti a rozhodl se přepracovat druhý, podle mnohých vůbec nejoblíbenější, díl do podoby stravitelné i dnešnímu publiku.

Porovnání nové (vlevo) a staré grafiky.

Znamená to především přepracování všech obrazovek do dnes používaného formátu 16:9 a 4K rozlišení, což je oproti původním 640 × 480 pořádný pokrok. Jinak ovšem bude hra stejná jako tehdy, tedy včetně všech hádanek, miniher a samozřejmě i legendárnímu dabingu předních českých herců, v čele s Luďkem Sobotou.

Po přibližně roce a půl vývoje se nyní vývojáři chlubí tím, že mají hotovo a jejich hra tak již 12. prosince zamíří na pulty obchodů. Slíbená nová kapitola, ve které se dozvíme jak se stal Pankrác soukromým očkem, ovšem bude k dispozici formou bezplatného updatu až v květnu příštího roku.

Kdyby hra vyšla i v krabičce, mohlo by jít o pěkný dárek pro pamětníky, bohužel to vypadá, že fyzické verze jsou pouze pro ty, co na vývoj přispěli v komunitním financování. Mladšímu publiku bychom hru ale spíše nedoporučovali, dobové vtipy, střílející si mimo jiné i z tehdejší politické situace, už by dnes nejspíše ani nepochopili.