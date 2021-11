Konečně zase pořádná hra z druhé světové? Vrací se značka Men of War

Druhá světová válka je samozřejmě i nadále vděčným tématem počítačových her, mainstreamová produkce k ní ovšem přistupuje poněkud volněji, než by se mnoha fanouškům líbilo. Už jen z tohoto důvodu si zaslouží čerstvě oznámené pokračování real-timové strategie Men of War z roku 2009 (naše recenze) pozornost – důraz na realističnost a historickou věrnost totiž její autoři zdůrazňují jako jednu ze svých priorit.

Men of War ve své době vynikala vysokou obtížností. Vydají se autoři stejnou cestou i u pokračování?

Hlavní částí hry mají být dvě příběhové kampaně, v jedné z nich budeme bojovat za spojence na západní frontě, v té druhé s rudou armádou vypráskáme nacisty pryč z Ruska. Obě půjdou hrát i v kooperaci až s čtyřmi dalšími spoluhráči, kteří by vám mohli pomoci ukočírovat obrovské množství jednotek, které na bojišti v jednu chvíli může být. Celkem je slíbeno více než 300 druhů vozidel, všechny do detailů vymodelované na základě skutečných předloh.

Důležitým prvkem hratelnosti má být i zapojení dalekonosné artilerie, která ve spolupráci s plně zničitelným prostředím může během chvíle zcela změnit podobu bojiště. Samozřejmostí je pak i multiplayer a podpora uživatelských modifikací, díky nimž si kreativní jedinci budou moci celkový zážitek upravit podle svých individuálních preferencí.

Na papíře to zní všechno hezky, uvidíme jak se autorům povede v přímém souboji s očekávanou Company of Heroes 3, která by také měla vyjít v průběhu příštího roku (viz náš článek).