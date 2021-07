Company of Heroes dostane pokračování, podíváme se na italskou frontu

Od vydání druhého dílu skvělé Company of Heroes (naše recenze) uplynulo osm let a většina fanoušků už značku považovala za ukončenou. Real-timové strategie se totiž v posledních letech staly okrajovým žánrem (viz náš článek) a vydavatelství SEGA se soustředilo spíš na sérii Total War.

Mapy budou daleko členitější než kdy dřív.

O to příjemnější překvapení je čerstvě oznámené Company of Heroes 3, na kterém pracují původní autoři z Relic Entertainment. A pracují už na něm dlouho, takže mají co ukázat. A nejen to – i když je datum vydání naplánované až na příští rok, díky aktuálně probíhající otevřené betě si můžete hru vyzkoušet na vlastní myš, stačí se přihlásit přes oficiální stránky (odkaz).



Základním prvkem hratelnosti předchozích dílů byl skvěle vymyšlený systém krytí za překážkami. Nebylo možné jednoduše označit všechny jednotky a poslat je v chumlu na nepřítele, jak bývá v žánru často zvykem, ale bylo důležité přemýšlet nad každým rozkazem. Tato mechanika bude samozřejmě základním stavebním kamenem i chystaného dílu, dočkáme se ovšem řady vylepšení.

Hra je zasazena do Středomoří – do Itálie a na sever Afriky, a nabídne tedy daleko členitější terén než kdy předtím. Vertikalita bojiště zásadním způsobem mění pravidla hry a každá mapa bude vyžadovat jiný přístup. Aby se to vše dalo lépe ovládat, přibyla možnost aktivní pauzy, během které budeme moci vojákům rozdávat pokyny.

Kromě obligátních multiplayerových režimů až pro osm hráčů najednou se autoři soustředí i na singleplayerovou kampaň. Ta nebude jen sledem navazujících misí, ale dá hráči svobodu, jak bude s omezenými zdroji postupovat. Na první pohled to trochu připomíná strategickou mapu ze série Total War, ale tak nějak předpokládáme, že se zde budeme muset obejít bez diplomacie.

První ohlasy lidí, kteří si hru již vyzkoušeli, jsou veskrze kladné, grafika vypadá skvěle a tak nezbývá než se obrnit trpělivostí. Přesné datum vydání ještě oznámeno nebylo, za to už s jistotou víme, že hra bude disponovat i českými titulky.