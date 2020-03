Last Oasis zažila rozpačitý start. Pod náporem hráčů zkolabovaly servery

Asi není nic horšího, než když malé studio po několika letech tvrdé práce vydá svoji hru a… nic se nestane. Něco podobného hrozilo i studiu Donkey Crew, jejich zajímavá onlinovka Last Oasis totiž měla před vydáním na sociální síti Reddit jen 1 400 sledovatelů. Jenže v den vydání se vše jako zázrakem změnilo a i díky několika streamerům se z ošklivého kačátka stal hit, který na chvíli dokonce opanoval žebříček nejprodávanějších her.

Místo popíjení šampaňského však teď mají autoři plné ruce práce. I když šlo zatím jen o „měkký“ start v podobě režimu předběžného přístupu, obsahuje tolik chyb, že zákazníkům rychle dochází trpělivost. Kromě obligátní zásoby klasických bugů, které se daly očekávat, je největším průšvihem stabilita síťového kódu. Většina lidí, kteří si hru za zhruba 500 Kč koupí, se do ní totiž ani nemůže přihlásit.

Bohužel ani po několika patchích se problém nepodařilo odstranit a tak museli autoři přistoupit k nevídanému kroku – servery na týden úplně „vypnou“ a všem zákazníkům, kteří o to požádají, vrátí peníze bez ohledu na to, kolik ve hře strávili času.

We are suspending Last Oasis servers for the next seven days. Full refunds will be offered regardless of your playtime.https://t.co/U6Ixhr1sDQ