Chystá se nová hra s Indiana Jonesem. Od tvůrců Wolfensteina

Hned v úvodu musím zkrotit všechna nadšení, protože už v perexu jsem vyplýtval všechny dosud známé informace. Ze zveřejněné půlminutové ukázky je patrné jen to, že na hře pracují švédští Machine Games, kteří se zatím prezentovali jen dvěma fantastickými a jedním skrz naskrz mizerným dílem Wolfensteina.

Nejslavnější archeolog je ale v dobrých rukách, ostatně i on sám má s mordováním nácků bohaté zkušenosti. Ve světě počítačových her se nejvíce prosadil v žánru adventur, něco nám ale říká, že tentokrát to bude mnohem akčnější zážitek. Zajímavá je pak rozhodně i skutečnost, že se o distribuci postará společnost Bethesda, která patří pod Microsoft. Znamená to, že se hra objeví i jako součást předplatného Game Pass? A vyjde vůbec i na playstationech?

Odpovědi na tyto otázky se dozvíme až s oficiálním oznámením hry, v tuto chvíli neznáme ještě ani její název. Každopádně po oznámení nového herního Jamese Bonda (viz náš článek) mají videoherně pozitivní fanoušci klasických filmů další důvod k radosti.