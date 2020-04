Ubisoft rozdává Assassin’s Creed 2, Sony Journey a trilogii Uncharted

Mezi společnosti, které se rozhodly zpříjemnit lidem karanténu rozdáváním her zdarma, se poprvé přidává i Sony se svým PlayStationem. A to žádnými béčky, kolekce prvních tří dílů Uncharted patří mezi vůbec nejlepší hry z jejich portfolia. Obzvláště, když jsou to remasterované verze. V jádru jde sice jen o videoherní variaci filmových dobrodružství Indiana Jonese, ovšem díky obrovským produkčním kvalitám a sympatickým hlavním hrdinům vás nebude nudit ani na sekundu (více viz naše recenze).

Journey je přesným opakem, umělecký zážitek, ve kterém po většinu času stačí držet analogovou páčku dopředu a kochat se audiovizuálním zpracováním (viz naše recenze).

Ano, nejsou to žádné novinky, všechny hry vznikly ještě v éře PS3, to na jejich kvalitách však nic nemění. K jejich stažení přitom nebudete potřebovat předplatné PS Plus, stačí se od osmi hodin večer připojit do PSN a přidat si je do sbírky, zůstanou vám napořád. Musíte to však stihnout do 5. května.

Zahanbit se nenechal ani francouzský Ubisoft, který nabízí druhý a podle mnohých vůbec nejlepší díl série Assassin’s Creed (naše recenze). Jde aktuálně o jediný způsob, jak si prohlédnout slavné italské památky i jinak než z fotek. Na jeho aktivaci (odkaz) potřebujete mít nainstalovaného klienta uPlay, čas máte do pátku 17. dubna.