Zakladatel Valve slibuje další hry a brání vývojáře Cyberpunku

Přestože už se Gabe Newell vývoji přímo nevěnuje, je mezi hráči počítačových her stále nesmírně oblíbený. Muž, který dal světu sérii Half-Life a pomocí Steamu zcela překopal metodu distribuce interaktivní zábavy, se v posledních letech věnoval spíš technologickému vývoji. Kromě sázky na virtuální realitu se zajímal i o výzkum vesmíru (viz náš článek).

Half-Life: Alyx byl sice skvělý, díky exkluzivitě pro virtuální realitu ale uspokojil jen hrstku fanoušků.

Jak je ale patrné z nedávného rozhovoru pro novozélandskou televizi TVNZ na herní svět ale nezanevřel. „Je zábava vydávat hry,“ řekl doslova a slíbil, že jeho společnost Valve chystá „již brzy“ několik oznámení. Odmítl se však vyjádřit k tomu, jestli by to snad náhodou nemohly být vytoužené třetí díly sérií Half-Life a Portal. Zároveň je ale výslovně nepopřel. Tak že by konečně?

Kromě řady dalších témat se pak „Gaben“ vyjádřil i ke stále aktuální kauze kolem Cyberpunku 2077. Podle očekávání se postavil na stranu vývojářů a hru označil jako skvělou. „Vidím spoustu spokojených hráčů na PC scéně, což jsou ti, na které vidíme nejlépe,“ přiznal. Pominul tak ovšem podstatu problému, která spočívá především ve verzi pro minulou generaci konzolí.

Doufejme, že od jednoho z nejbohatších mužů v herním průmyslu brzy uslyšíme i něco víc než jen názory na okolní dění.