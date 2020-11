Achievement naživo. Trpaslík z Half-Lifu opravdu zamíří do vesmíru

Pokud marně namáháte paměť a snažíte se vzpomenout, kdo že to ten Chompski je, evidentně nejste lovci virtuálních trofejí. Jde o hlavního hrdinu jednoho z nejslavnějších achievementů v historii videoher, Little Rocket Man z druhé epizody Half-Life 2.

Hráčovým úkolem je donést figurku zahradního trpaslíka, která se nachází na samotném počátku hry, až do vesmírné rakety v jejím závěru. Absurdní úkol není extra obtížný, v případě potřeby ho můžete odložit na zem a po přestřelce si ho zase sebrat, divoká fyzika hry však dokázala přinést mnoho nečekaných komplikací.



Více než deset let starý vtípek brzy dostane nečekanou pointu. Zakladatel studia Valve Gabe Newell skutečného trpaslíka umístí do skutečné vesmírné lodi a odešle do vesmíru. Bude součástí již naplánované mise, která má za cíl vynést do vesmíru několik satelitů.

Kromě toho, že jde o charitu , jelikož se Newell zavázal zaplatit dolar na dětskou nemocnici za každého diváka, který bude sledovat na internetu přímý přenos z akce, má tato mise i vědecký účel. Z titanu vyrobený Chompski otestuje kvalitu nového způsobu 3D tisku, který by mohl být v budoucnosti využíván pro stavbu vesmírných lodí. Bohužel, pro nebohého trpaslíka to znamená i průlet atmosférou na plášti lodi, což jistojistě nebude příjemný zážitek. Počítá se s jeho úplným zničením (více viz oficiální stránky projektu).

K letu by mělo dojít 16. listopadu z poloostrova Mahia na jihovýchodě Nového Zélandu.