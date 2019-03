Tahová strategie Phoenix Point je další exkluzivitou pro Epic Store

„Krádež“ Metra Exodus Steamu sice vzbudila mezi hráči spoustu negativních emocí, ovšem firma Epic v této formě konkurenčního boje hodlá pokračovat.

Další velikou rybou, se kterou se mu podařilo vyjednat roční exkluzivitu, je chystaná tahová strategie Phoenix Point. Ta cílí především na starší a zkušené hráče, kteří vyrůstali u kultovní série X-COM. Její autor Julian Gollop s ní uspěl na portálu pro komunitní financování Fig, když se mu podařilo vybrat více než 15 milionů korun (psali jsme tady).

Oproti Metru je tak situace složitější v tom, že tentokrát hru na Steamu (a GOG) nedostanou ani ti, kteří si takto hru předobjednali. Respektive kódy do těchto obchodů dostanou až poté, co vyprší roční exkluzivita. Do té doby si budou muset vystačit s Epic Store , anebo zažádat o vrácení peněz.

Podle očekávání tato novinka příliš pozitivních ohlasů nevzbudila, fanoušci na autory hry dští síru.