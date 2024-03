Devět klasik od Electronic Arts vyšlo na Steamu, všechny jsou ve slevě

Dnes jsou jejich hry automaticky vnímány jako vrchol nenápaditého konzumu, pamatujeme ovšem i doby, kdy jméno Electronic Arts bylo zárukou kvality. Ostatně z šestice prvních her nesoucích logo EA se hned tři dostaly do prestižní herní dvorany slávy, společnosti tehdy nechyběla odvaha riskovat a jít do zajímavých projektů, stála u zrodu mnoha odvážných a v pravdě i vizionářských titulů (viz náš článek).

Za 250 Kč si můžete koupit kolekci všech starých her série Command & Conquer. Dohromady je to 12 titulů.

Bohužel, mnohé z nich už je dnes velmi obtížné sehnat. U některých dokonce prakticky nemožné. Kvůli vypršení licencí si tak například nemůžeme legálně pořídit skvělé strategie ze světa Pána prstenů nebo Duny, jiné hry byly donedávna k dispozici jen přes online platformu EA Play, která má ovšem slušně řečeno své nejlepší dny už dávno za sebou. Nelze se tak divit tomu, že se ji kvůli pár hrám nechce lidem ani instalovat.

Nyní to ovšem vypadá, že si konečně někdo zodpovědný uvědomil, co jejich archivy skrývají za poklady a rovnou devítku her z první dekády tohoto tisíciletí vydal i v daleko přístupnějším a oblíbenějším digitálním obchodě Steam. Jmenovitě jde o Sid Meier’s Alpha Centauri, série Dungeon Keeper a Populous, Sim City 3000 a nedoceněného Sabotéra (viz naše recenze).

Kromě nich si za pouhých deset eur (cca 250 Kč) můžete pořídit kompletní i sérii všech dílů značky Command & Conquer, včetně datadisků i spin-offů Red Alert, Generals a dokonce i střílečky Renegade. Chybí jen remaster prvních dvou dílů z roku 2020. Konečně jsme tak pochopili, proč EA nedávno skokově snížily cenu některých starších dílů série (psali jsme tady).

Pokud vás tedy nezaujalo nic z nabídky březnových herních hitů (viz náš článek), můžete si za pár korun dopřát pořádný výlet do minulosti.