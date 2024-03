Už není potřeba čekat na slevu, starší díly Command & Conquer jsou za babku

Není to až tak dávno, co byl Command & Conquer jednou z nejzvučnějších značek herního průmyslu. V podsériích Tiberium, Red Alert a Generals se dočkal celkem devíti velkých dílů, od roku 2010 je však u ledu a kromě skvělého remasteru (viz naše recenze), nedává vydavatelství Electronic Arts nijak najevo, že by si bylo vědomé, jaký poklad jim to odpočívá ve skříní.

Označit všechny jednotky do bloku a poslat proti nepříteli možná není úplně strategie, ale zábavné to stále je.

O to překvapivější je nedávní přecenění dvou starších dílů, které se ze dne na den prodávají za přibližně desetinu dosavadní hodnoty. Command & Conquer 3: Tiberium Wars a Red Alert 3 na Steamu nově stojí jen dva dolary (cca 50 Kč) každá, za stejnou cenu si k nim můžete dokoupit i povedené datadisky Uprising a Kane’s Wrath. Jedny z největších jmen žánru real-time strategií, které nabízejí desítky hodin zábavy, si tak dohromady můžete koupit za cenu obědového menu. Přitom to vypadá, že nejde jen o dočasnou slevovou akci, ale cenovka se snížila permanentně.

Největší optimisté pak dokonce tvrdí, že tento bezprecedentní krok nemůže být náhoda, ale Electronic Arts by mohli mít v plánu značku oživit. Vzhledem k nedávnému propouštění a rušení zajímavých projektů (viz náš článek) to bohužel není příliš pravděpodobné. Každopádně se strategickým žánrem to nyní vypadá po dlouhé době nadějně, brzy se můžeme těšit například na Tempest Rising, Stormgate nebo třeba 9-Bit Armies.