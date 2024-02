Tvůrci fantastického remasteru Command & Conquer vydali novou strategii

V Petroglyph Games působí hned několik veteránů, kteří kdysi pod hlavičkou již dlouho neexistujících Westwood Studios pracovali na legendárních strategiích Command & Conquer či Dune II. Ani jejich nejnovější kousek 9-Bit Armies: A Bit Too Far se od toho, co jim jde od ruky, příliš nevzdaluje.

9-Bit Armies: A Bit Too Far je pokračování osm let staré real-time strategie 8-Bit Armies, nicméně znalost původní hry není potřeba. Pokud totiž máte rádi Command & Conquer a nevadí vám kostičková (voxelová) grafika, je velká šance, že se vám bude novinka líbit.

Mapy mají být až čtyřikrát větší oproti předchůdci, po novém zahrnují například i námořní bitvy a půjde stavět i nové megastavby a superzbraně. Jedním z taktických prvků je například budování a ničení mostů. Zůstává poměrně svižné pojetí, které se víc soustředí na vlastní bitvy ve stylu kámen-nůžky-papír než komplikované budování základny.

V předběžném přístupu jsou dostupné dvě frakce, jedna kompletní kampaň, týdenní výzvy a režimy Skirmish a Multiplayer. Hrát lze i s kamarádem ve dvou a už nyní jsou podporovány mody. Aktuálně tvůrci pracují na druhé kampani, více výzvách a zapracovat chtějí také zpětnou vazbu od hráčů.

9-Bit Armies: A Bit Too Far se po vstoupení do předběžného přístupu prodává se slevou 10 procent za necelých 18 eur, což je zhruba 450 korun. Tvůrci se prozatím nerozhodli, kdy vyjde plná verze, záviset bude na zpětné vazbě a prvcích, které budou do hry zapracovávat. Hodnocení uživatelů na Steamu je v době psaní článku „velmi kladné“.