Xbox pustí čtyři své hry ke konkurenci, do Game Passu míří Diablo 4

Hned zkraje lze říct, že se žádná apokalypsa nekoná. Xbox bude i dál vyrábět konzole, své vlastní hry bude i nadále umísťovat do předplatného Game Pass hned v den jejich vydání a svůj přístup k exkluzivním titulům nijak zásadně nemění.

Potvrdilo se, že Xbox skutečně vydá některé své hry na konkurenční platformy. Nebude to ovšem (prozatím) ani Starfield, ani chystaný Indiana Jones. Xbox konkrétní tituly nejmenoval, prozradil jen, že to budou dvě live service hry a dvě menší hry, respektive „skryté klenoty“.

Pentiment Hi-Fi Rush

Díky leakům a náznakům není těžké si domyslet, které to budou. S nejvyšší pravděpodobností tak mimo ekosystém Xboxu zamíří Sea of Thieves a Grounded za live service a Pentiment a Hi-Fi Rush za skryté klenoty.

V případě live service dává rozšíření na další platformy smysl kvůli zvětšení uživatelské základy, ostatně PlayStation nyní zabodoval vydáním akce Helldivers 2 na PC a PlayStation 5 zároveň. U menších her typu Pentiment a Hi-Fi Rush může ztráta platformové exkluzivity Xboxu v očích fanoušků i ublížit. Xbox to ovšem vnímá tak, že rozšíří dosah a dopad těchto titulů, což umožní investovat do dalších dílů.

Grounded Sea of Thieves

„Nemyslím si, že bychom jako odvětví měli někdy vyloučit, že hra vyjde na jiné platformě. Soustředíme se na tyto čtyři hry a poučíme se z nich,“ reagoval Phil Spencer, šéf Microsoft Gamingu, na dotaz redaktora The Verge, zda se Starfiled a Indinana Jones podívají na PlayStation 5.

Zároveň ovšem dodal, že nechce vytvářet falešná očekávání. Tyto první čtyři hry nemáme vnímat tak, že se „následně zvednou stavidla hráze“. Microsoft vydá tyto čtyři hry a následně bude analyzovat, jaký vliv to má na jeho byznys.

V podcastu dále zaznělo, že se počet předplatitelů služby Xbox Game Pass vyhoupl na 34 milionů. Tato služba zpřístupní knihovnu her na PC a xboxech. Je však třeba dodat, že v tom je započítána i základní varianta Xbox Game Pass Core, což je náhrada za Xbox Live Gold (služba potřebná ke hraní online).

Diablo 4 Indiana Jones and the Great Circle

Microsoft dále potvrdil, že první hrou z portfolia Activision Blizzard, která zamíří do Game Passu, bude akční RPG Diablo 4. Stane se tak 28. března, a to na PC a konzolích. Microsoft následně upřesnil, že Diablo 4 nebude součástí základní verze předplatného Game Pass Core.

„Nakonec, a vím, že se najdou lidé, kteří tomu nevěří, když to řeknu, naším cílem není, aby se každý stal předplatitelem služby Game Pass. Mnohokrát jsem řekl, že možná 10 až 15 procent našich příjmů z obsahu a služeb tvoří příjmy z předplatného. Dnes je to pro nás dobrý byznys, Game Pass, ale v žádném případě nemáme plán, který by říkal: ‚Dobře, každý se musí stát předplatitelem Game Passu‘,“ dodal Spencer.