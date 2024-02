Za ty roky, co pro vás pravidelně děláme herní kvízy, patří ten o střílečkách z devadesátých let (viz odkaz), mezi ty vůbec nejúspěšnější. Tak proč si ho nezopakovat pro jinou dekádu?

Ptát se vás budeme na absolutní klasiky, ale i méně známé tituly, které skončily v propadlišti dějin. To abyste nezapomínaly, že ani ve zlatých dobách nevznikaly jen samé pecky. Tak pojďme na to.