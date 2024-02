Electronic Arts propouští 5 % zaměstnanců a ruší výrobu Star Wars hry

Propouštění se nevyhýbá ani těm nejúspěšnějším společnostem herního průmyslu a tak není žádným překvapením, že po Microsoftu, Sony, Twitchi nebo Unity postihlo i Electronic Arts.

Studio Respawn už ukázalo, že Star Wars hry umí, Mandaloriana ale ani tak dělat nebude.

V korporátním newspeakem formulovaném oznámení informoval ředitel společnosti Andrew Wilson o tom, že se to bude týkat přibližně pěti procent ze zhruba třinácti tisíc zaměstnanců. Pro hráče je pak důležité především oznámení o rušení neperspektivních projektů, které prý na dynamicky měnícím se trhu nemají šanci na úspěch. Jednou z takových zrušených her je bohužel i chystaná Star Wars střílečka od studia Respawn, která podle nedávných úniků měla být herní adaptaci seriálového Mandaloriana.

Není to ostatně poprvé, co EA zrušili nadějnou Star Wars hru, připomeňme nešťastnou střílečku 1313 nebo neméně zajímavou akční adventuru z pera Amy Hennigové (viz náš článek).

Po necelých dvou letech existence pak bylo zrušeno interní studio Ridgeline Games, které mělo připravovat single playerovou kampaň chystaného pokračování Battlefiledu. Tuto agendu po nich převzali zkušení Criterion Games.

Vývoj zavedených sérií, jako je Dragon Age 4, Mass Effect, The Sims, Battlefield, a sportovních simulací by propouštěním neměl být nijak ohrožen.