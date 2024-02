Vlna propouštění nebere konce, brzy postihne i Sony a autory Until Dawn

Loňský rok se v herním průmyslu nesl ve znamení propouštění, letošní začal v podobném stylu. Stovek zaměstnanců se nedávno zbavily i obří společnosti jako Twitch, Microsoft nebo Unity, teď se k nim připojuje i Sony. To oznámilo propuštění zhruba devíti set lidí napříč celým světem, odhadem je to zhruba 8 % celkové pracovní síly.

Redukci zaměstnanců se nevyhnou bohužel ani menší týmy, jakými jsou britští Supermassive Games.

Autoři povedených hororů Until Dawn, The Quarry nebo série The Dark Pictures oznámili na sociálních sítích, že se budou muset rozloučit s přibližně třetinou ze svých zhruba 350 zaměstnanců.

„Není žádným tajemstvím, že herní průmysl čelí velikým výzvám a bohužel ani my vůči tomu nejsme imunní,“ přiznává studio v prohlášení, s tím, že musí zajistit svoji dlouhodobou udržitelnost.

Uvidíme, jak tento krok ovlivní jejich chystané hry, v přípravě mají remaster (a PC port) své prvotiny Until Dawn, pokračování plošinovky The Little Nightmares a hru zasazenou do světa multiplayerového Dead by Daylight.