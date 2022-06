Zapomenuté poklady, tyto skvělé hry si dnes nemůžeme legálně koupit

Díky digitální distribuci mohou dnes herní společnosti nabízet celé svoje portfolio, aniž by jim to přinášelo nějaké náklady. A i když se třeba u starších kusů nechtějí zabývat kompatibilitou s novými systémy, prostě práva poskytnou na retro zaměřenému obchodu GOG, který se o to postará za ně.

Nabídka obchodu GOG je bohatá, ale i tak v ní mnohé hry chybí.

Zákazníci tak dnes mají za pár drobných k dispozici prakticky celou herní historii posledních třiceti let, což je pro většinu lidí maximální stáří, kdy jsou ještě staré hry „použitelné.“

Jenže najde se pár výjimek, u nichž výše zmíněné neplatí a v digitální distribuce se sehnat nedají. Může to být způsobeno mnoha důvody, ať už je to nedohledatelnost autorských práv, vypršení licence na použitý obsah nebo třeba nové obchodní zájmy vydavatele, jako je třeba příprava remaku nebo remasteru. Vybrali jsme desítku těch PC klasik, u kterých je to podle nás největší škoda, protože by klidně mohly obstát i dnes.

No One Lives Forever

No One Lives Forever

Série stříleček parodující špionské filmy vycházela mezi lety 2000 a 2002 a bez nejmenšího přehánění snese srovnání s daleko slavnějším Half-Lifem. V roli agentky Cate Archerové se geniálně navrženými levely nemůžete jen tak prostřílet, ale musíte využívat celé portfolio špionských vychytávek. Bohužel, nikdo dnes neví, komu tato značka vlastně patří. Společnost Nightdive se před pár lety pokoušela udělat remaster, nakonec však narazila na byrokratický val právníků z 20th Century Fox, Activision a Warner Bros., mezi které jsou prý příslušné licence rozděleny. Tedy alespoň teoreticky, protože nikdo nebyl schopný dohledat patřičné smlouvy a vlastně se tím ani nechtěl zabývat. Kvůli tomu se dá předpokládat, že se No One Lives Forever v digitální distribuci nejspíše nikdy neobjeví. Naštěstí existují fanoušci, kteří si z právních tahanic hlavu nedělají a hru nabízí dokonce i v notně vylepšené podobě na této stránce.

Dune 2

Dune 2

Po loňském filmovém trháku by určitě o základní dílo žánru real-time strategií byl zájem, bohužel se tak nejspíše nestane. Správcům pozůstalosti po spisovateli Franku Herbertovi se totiž údajně nelíbil způsob, jakým k jeho adaptaci autoři přistoupili, a tak je opakované vydání ať už v jakékoliv formě prakticky vyloučené. A to samozřejmě platí i pro remaster Dune 2000, stejně jako neméně kvalitní první díl i následovníka Emperor: Battle for Dune z roku 2001. Chabou náhražkou může být jen vznikající Dune: Spice Wars, ta se ovšem namísto bojů soustředí spíše na diplomacii a ekonomiku.

Discworld

Discworld

Klasická adventurní série Discworld trpí ze stejného důvodu jako Duna. S právy na Zeměplochu spisovatele Terryho Pratchetta to bylo komplikované už koncem minulého tisíciletí, třetí díl s podtitulem Noir například kvůli tomu nikdy oficiálně nevyšel mimo Evropu. Šance na vydání kteréhokoliv dílu z trilogie jsou tak prakticky nulové. Což je škoda, je potřeba, aby lidé věděli, že hry od LucasArts rozhodně nebyly absolutním vrcholem žánru, jak se dnes často říká.

Black & White

Black & White 2

Proč tuto zřejmě nejambicioznější božskou strategii od Petera Molyneauxa není dnes možné koupit, je tak trochu záhadou. Oba její díly vznikly pod hlavičkou Electronic Arts, kteří se k ní na svých internetových stránkách stále hrdě hlásí. Jenže ji bohužel nenabízejí ve svém vlastním obchodě Origin ani nikde jinde. Je to veliká škoda, protože se tehdy říkalo, že hra předběhla svoji dobu. Bylo v ní totiž možné zcela změnit podobu rozlehlé 3D mapy a zároveň se starat o svého zvířecího avatara obdařeného poměrně sofistikovanou umělou inteligencí.

Budokan: The Martial Spirit

Budokan: The Martial Spirit

Z pohledu herní historie to asi není ta největší ztráta, kterou musíme oplakat, přesto si zde zmínku zaslouží. Tato hra byla mimořádně oblíbená i v Čechách a kdo se dokázal prokousat její originální protipirátskou ochrannou, jistě dodnes rád vzpomíná na originálně pojatou mlátičku, která vynikala tím, že hlavní hrdina mohl střídat rovnou čtyři úplně odlišná bojová umění. V roce 2006 se hra objevila v rámci retrokolekce na konzoli PSP, od té doby se o ní ovšem už prakticky nikde nemluví. I když by to tedy v porovnání s ostatními uváděnými hrami nemuselo být až tak obtížné, je její návrat jen málo pravděpodobný.

Neverhood

Neverhood

V digitální nicotě skončila i legendární adventura Neverhood, která se proslavila především díky svému originálnímu technickému zpracování. Nebyla totiž vytvořena 3D animátory na počítačích, ale pomocí klasické stop-motion animace z kousků modelíny. Autor hry Doug TenNapel už práva na značku nevlastní, jeho neoficiální pokračování Armikrog se pak příliš nepovedlo (viz naše recenze). Vzhledem k mizerným prodejům původní hry se tak do jejího znovu uvedení, neřkuli dokonce remasteru, nikdo příliš nežene.

Prey

Prey (2006)

U portálové střílečky Prey z roku 2006 (neplést s Prey z roku 2017, nemají spolu nic společného) je situace o něco komplikovanější než u ostatních, zakoupit si je totiž stále můžete. Nejde to však udělat v prověřených obchodech jako je GOG nebo Steam, ale pouze přes prostředníka přeprodávajícího klíče. Tato absurdní situace vznikla kvůli krachu distribuční společnosti Triton, která tehdy nedokázala hru na Steamu prodávat. Ve fyzických krabičkách s hrou však steamové klíče byly, a tak na ně lze ještě čas od času narazit. S oficiálním uvedením do distribuce se ovšem nepočítá. Je to škoda, tato pozapomenutá hra působí svěže a originálně i z dnešního hlediska.

Silent Hill

Silent Hill 2 (PC)

Přiznáme se, že v tomto případě absolutně netušíme, proč vydavatelství Konami staré díly kultovní série Silent Hill neprodává. Obzvláště v této době, kdy se stále častěji spekuluje o vzniku nového pokračování, případně remaku jedničky. Ta na PC nikdy nevyšla, ale další díly už ano, přesto si dvojku a trojku nikde koupit nemůžeme. V tomto případě ovšem máme alespoň nějakou naději, že se to změní. Žádná překážka tomu objektivně nebrání a například trilogie Metal Gear Solid ukazuje, že by se Konami možná mohlo nechat přesvědčit..

The Lord of the Rings: Battle For Middle-earth

The Lord of the Rings: Battle for Middle-Earth

V případě této oblíbené strategie vstupují do věci rovnou dva faktory, které brání vydání her v digitálních obchodech. Faktorem prvním je licence na filmové zpracování Pána prstenů, která už nejspíše propadla, tím druhým pak vydavatelství Electronic Arts, které pro podobné snahy jednoduše nemá pochopení. Stejně tak bychom tu mohli zmínit i první dva díly série Need for Speed Underground. Pozitivní je, že v EA alespoň nesedí jako žáby na prameni, a dokonce umožňuje fanouškům dělat pro oba díly této klasiky rozsáhlé modifikace, včetně razantních vylepšení grafiky. Pokud však nemáte ještě původní disky se hrou, budete si muset hru patrně ukrást.

Aliens versus Predator 2

Další ukázka jen obtížně srozumitelného světa autorských práv. Zatímco první díl této skvělé střílečky najdeme za pár šušní na GOG i na Steamu, druhý díl nikoliv. Proč? Kdo ví… patrně kvůli Activision Blizzard, kteří odkoupili vydavatelství Sierra Online, pod jehož značkou AvP 2 vyšli. Práva na Vetřelce jinak dnes patří pod Disney, vzhledem k tomu, že hry z tohoto světa stále vycházejí, by s tím problém nejspíše nebyl. Z čistě historického hlediska by nás zajímala i adventura Aliens: A Comic Book Adventure od Crya, většina jejich produkce totiž na GOGu jinak je.

Těch her je samozřejmě mnohem více, extra nás mrzí například nemožnost vyzkoušet si snadno staré kousky z české herní scény (za všechny třeba DreamLand nebo Reprobates) nebo staré sportovní tituly. Jistou možností je samozřejmě nakoupení originální „krabicové“ verze přes aukční portály, to už je dnes ovšem nemístně pomalé (a často i drahé) řešení.

Jak vidíte, digitální distribuce je parádní, stoprocentně se však na ni spolehnout nemůžeme, a tak si každé hry važte, jako byste ji už měli hrát naposledy.