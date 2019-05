Souhrn novinek a analýza nové upoutávky na tajuplný Death Stranding

Rozbuška číslo jedna je odhalení data vydání, kterým je 8. listopad.

Rozbuška číslo dvě je přítomnost české lokalizace (formou titulků), aby si tradičně spletitý příběh proslulého Hidea Kojimy užili opravdu všichni.

A rozbuška číslo tři je nálož nových střípků příběhu, včetně odhalení dalších postav (herců) a také ukázek nových prvků hratelnosti. Než zabředneme do spletité sítě informací z trailerů, zmiňme alespoň pár slovy dosavadní reakce veřejnosti.

Kromě tradičního „vůbec nechápu, na co se dívám a co se tam děje, ale rozhodně předobjednávám“ se twitterem, redditem a dalšími nese také úžas nad relativně brzkým termínem vydání.

Kojima zvládnul v úctyhodně krátké době (2015 – 2019) z ničeho vystavět zcela nové studio, adaptovat cizí engine (Decima Engine původně poháněl Killzone: Shadow Fall, ale opravdu se předvedl na přírodě Horizon: Zero Dawn a postavách Until Dawn), napsat další filozoficky hluboký scénář, natočit hodiny filmových sekvencí s mimořádnou skupinou předních filmových herců a vytvořit zbrusu novou hru, která podle všeho zaskočí některými mechanismy i nejzkušenější hráče. Každopádně zároveň platí, že Kojima je jeden z mála herních tvůrců, jehož hra se prodá už jen na základě jeho jména a předchozího díla.

Death Stranding Death Stranding

Teď už se ale pojďme ponořit hlouběji do obsahu nové upoutávky. Stále více se potvrzuje, že příběh se odehrává ve světě blízké budoucnosti, který prošel děsivým fenoménem (nazvaným Death Stranding), jehož hlavní efekt je redefinování smrti.

Podle všeho se mrtví mění na něco nebezpečného, před čím se světová velkoměsta uzavřela do hradeb a bariér. Skupinka odvážných poslů, vybavených unikátními technologiemi, převáží mezi těmito městy zásilky. Jsou přitom napadáni jak oním podivným fenoménem a jeho oběťmi, tak teroristy, kteří se snaží efekt zkázy přiživovat nebo ho přinejmenším využívají. Pokud poslové (respektive hráč) sami „zemřou“, propadnou se místo tradičního „game over“ do zdeformovaného světa „na druhé straně“ a musí se z něj probojovat ven.

Death Stranding

Nové ukázky také naznačují dynamiku vztahů mezi postavami (americká prezidentka prosí hlavního hrdinu Sama o pomoc při spojení měst, Higgs zadržuje a dost možná mučí Fragile a tak dále). V gameplay je zřejmé, že hrdina i jeho protivníci se snaží nepřátele řešit bez usmrcení, jelikož by pak „přešli na druhou stranu“ a stali se ještě nebezpečnějšími.

Kojimovy hry, ačkoliv relativně akční, v sobě vždy nesly silnou protiválečnou tématiku a zdá se, že tentokrát zašel ještě mnohem dále. Navíc hra obsahuje zatím neupřesněné mechanismy, kdy si jednotliví hráči mohou pomocí asynchronního online multiplayeru navzájem nechávat vyšlapané bezpečné stezky, nouzové zásoby poschovávané na pašeráckých trasách a podobně.

Death Stranding Death Stranding

Když Kojima hru poprvé oznámil, prohlásil jsem, že tato hra změní svět. A pořád si to myslím. Každá Kojimova hra nese silnou filozofickou myšlenku a její nadčasovost nebo hloubku často veřejnost ocení až s odstupem let, jako se to stalo například v případě až děsivé přesných odhadů problematiky informační zahlcenosti, se kterou pracoval v MGS2 o několik let dříve, než daný problém začal řádit v reálném světě.

Různí hráči vám také povykládají o tom, jak jim první Metal Gear Solid pomohl si uvědomit, že jejich budoucnost není předurčená jejich geny, nýbrž jejich činy. Je patrné, že poselství Death Stranding bude silně politické a ekologické. A je také patrné, že cesta k tomuto poselství povede přes vynikající výpravu a nápaditou, inovativní hratelnost.