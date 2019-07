Anketa: na které tři letošní hry se nejvíce těšíte a proč?

Martin Zavřel

1) Death Stranding – jednoznačně moje nejočekávanější hra vůbec, za dlouhou dobu. Upřímně věřím, že změní svět a že se k ní budou za roky vracet i analytici mimo herní průmysl, jako se to momentálně děje s jinými hrami Hideo Kojimy. Více čtěte na Bonuswebu zde.

2) Call of Duty: Modern Warfare – realisticky zpracované téma moderního boje s terorismem nabízí potenciál pro silný zážitek a na výpravu i hratelnost téhle série je spolehnutí.

3) Borderlands 3 – pod komickou nadsázkou a komiksovou stylizací se skrývá poctivá, velkolepá, napínavá a dojemná sci-fi sága, jejíž hratelnost byla tentokrát zásadně vylepšena.

Jan Srp

Koukám, že to nejlepší už máme letos zřejmě za sebou. Určitě si nenechám ujít Wolfensteina, ale popravdě řečeno mě Martinovy první dojmy z E3 dost vyděsily. Hodně si slibuji od Control od Remedy, protože tu firmu mám prostě rád, jenže zasazení hry mi přijde zoufale nudné a nezajímavé, takže se výsledku trochu bojím.

To samé v bledě modrém se dá říct i o RPG The Outer Worlds. Na Obsidiany byl zatím vždycky spolehutí, ale já mám obecně trochu despekt k „humorným“ hrám. Asi jsem suchar, ale ani si nedokážu vzpomenout, kdy jsem se u nějaké naposledy zasmál. Jo a pak se moc těším na remake XIII, tu hru jsem ve své době miloval.

Ondřej Zach

Nejvíc se aktuálně těším na duchařskou akci Luigi’s Mansion 3. Téhle kombinaci akce, prozkoumávání strašidelného sídla a hádanek jsem propadl už dříve a po vyzkoušení E3 dema trojky jsem naprosto nadšený.

Zvědav jsem i nadále na strategii Phoenix Point. Duchovních nástupců X-comu už jsme tu sice pár měli, ale tento je přímo od autora původní hry. A to se počítá.

A moc se těším na Warcraft III: Reforged. Rád si připomenu zašlé časy a opět prožiji dnes již ikonický příběh z univerza Warcraft. Otázka je kdy? V úvahu přichází 23. listopad, protože v ten den to letos bude 25 let od vydání prvního Warcraftu.

Jakub Žezule



1) Death Stranding - nová hra od Hidea Kojimy nedostatkem originality jistě trpět nebude. Dosavadní ukázky slibují jedinečný zážitek, jednoznačně herní událost roku

2) Dragon Quest XI: Echoes of Elusive Edge - Definitive Edition S. Loňský DQXI byl oslavován jako téměř perfektní JRPG v nádherné grafice od mistra animace Akiry Toriyamy. Definitivní edice na Switch pochopitelně vypadá graficky o něco hůře, zato nabídne tunu různých vylepšení, nová dobrodružství točící se kolem členů vaší party, japonský dabing a především orchestrální verzi soundtracku, který v původní verzi pohříchu chyběl.

3) Astral Chain - nová akce od Platinum Games vypadá na Switchi podle očekávání výtečně a působí jako hodně nadějný mix Bayonnetty, NieRu a Metal Gear Rising

Michael Mlynář

Těším se hlavně na Shenmue 3, protože uzavře příběh duchovního předchůdce Yakuzy.

Ondra Martinů

Zajímavý pro mne bude asi zejména konec léta a podzim. Přes prázdniny si chci zopakovat předchozí díly, abych byl 13. září připravený na Borderlands 3. Paradoxně se mi z této série snad nejvíc líbily Tales od Telltale, takže doufám, že se ve trojce setkám se starými známými tvářemi: Rhysem, Vaughnem (ti už jsou potvrzení) a snad i Fionou. Hrát budu určitě na PC.

V listopadu budu zase vyhlížet Star Wars Jedi: Fallen Order, který na mě svými ukázkami ze hry z E3 hodně zapůsobil. Hodně jsem měl rád sérii Jedi Knight a doufám, že Fallen Order ve mě vyvolá podobný dojem. U této hry ale asi dám přednost PS4 verzi.



No a samozřejmě jsem hodně napnutý na připravovanou a do konce roku přislíbenou Flagship VR Game od Valve, a to ať už je to cokoliv. Tajně samozřejmě doufám v pokračování Half Lifu, Portalu a nebo nějakou úplně novou herní sérii ve virtuální realitě. Naopak se trochu děsím toho, že by to opět byl nějaký spin-off Doty, kterou teď Valve dojí, seč může.



Petr Zelený



1. Phoenix Point – Protože miluju XCOM (už ten původní z devadesátých let), tak se nemůžu dočkat Phoenix Pointu od jednoho z původních autorů téhle strategické pecky. Těším se na souboje s obří monstry i nepřátele mutující podle toho, jakou používáte taktiku. Radost mi kazí jen fakt, že hra vychází na Epicu.

2. Borderlands 3 – Enormně mě lákají i třetí Borderlands. Série totiž obsahuje nálož infantilního humoru, skvělé postavy a hlavně návykovou smyčku hledání stále lepšího vybavení. A trojka vypadá, že to všechno mít bude. Opět mě krká jen ta časová exkluzivita na Epic storu, který si nechci instalovat.

3. Outer Worlds – Fallout: New Vegas ve vesmíru? Sakra jó! Už aby byl konec října a já si mohl zkusit, jakou lahůdku borci z Obsidianu ukuchtili tentokrát. New Vegas totiž považuji za jednu z nejlepších her vůbec a Outer Worlds mě tím pádem mocně vábí.

Jan Lysý

Borderlands 3 – První a druhý díl pro mě byly parádní jízdou, kdy jsem si užil vše od stylové akce, přes hromady zbraní, až po svérázné vizuální zpracování a praštěný humor. Očekávám, že trojka nabídne podobně zábavný mix těchto aspektů.

Doom Eternal – Předchozí hra mě okouzlila skoro stejně jako stařičký Doom, který byl jednou z mých prvních srdcovek. Těším se na svižnou hratelnost a likvidaci nespočtu démonů lahodně brutálními způsoby. První dojmy z hraní čtěte na Bonuswebu zde.

Star Wars Jedi: Fallen Order – Hvězdné války prostě a jednoduše miluji a tak zbystřím pokaždé, když se začne mluvit o nějaké hře z tohoto universa. A ano, zatím nejsem přesvědčen o tom, že Fallen Order bude naprostá pecka, ale naděje umírá poslední.

Jan Kouba

Death Stranding, zcela bez debat. Čím víc o něm vím, tím víc mě ten svět zajímá a baví, vypadá to, že pár nápadů ze Silent Hill asi přeci jen přežilo a jistý odkaz setrval.

Pak si nemohu nechat ujít první příběh ze série The Dark Pictures – Man of Medan. Until Dawn mě rozhoupal ke koupi PS4 a až na otřesnou optimalizaci a krvácení očí z dropů FPS jsem si hru nesmírně užil. Snad autoři kvalitou nezklamou.

Nesmírně se také těším na Halo: The Master Chief Collection, abych si zopakoval a rozšířil znalosti z tohoto podmanivého univerza.