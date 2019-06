ANKETA: Na co se nejvíce těšíte a v co doufáte na letošní E3?

Jakub Žežule - I přes letošní absenci Sony je toho spousta, ale nejvíc zvědavý jsem bezesporu na Final Fantasy VII. Originál je i po víc než dvaceti letech moje nejoblíbenější hra vůbec a dosavadní ukázky vypadají výtečně. Druhým velkým lákadlem je pak pro mě nová hra od From Software, na níž tým Hidetaki Miyazakiho údajně spolupracuje s autorem Hry o trůny.

Astral Chain

Moc se těším i na novinky od Platinum Games, především na srpnový Astral Chain. Trochu se bojím, že na jejich Babylon’s Fall se letos už nedostane a v ukázky z Bayonetty 3 raději ani nedoufám. Z té záplavy věcí, kterých se na E3 nemohu dočkat, musím zmínit i Fire Emblem: Three Houses slibující pořádně epický příběh a remake klasiky The Legend of Zelda: Link’s Awakening. A největší zbožné přání z říše pohádek? Návrat Dino Crisis od Capcomu.

Martin Zavřel - Ačkoliv si nejsem jistý, jestli se tak vůbec stane, nejvíc se těším na odhalení nového Xboxu. A pokud k němu nedojde, doufám alespoň v pořádnou ukázku z Halo: Infinite.

Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077

Petr Zelený - Vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že tvůrci série Divinity kutí třetí Baldur’s Gate, tak už vlastně nic dalšího nepotřebuju. Ale samozřejmě se těším na Cyberpunk 2077 a taky nové příběhové Star Wars. A pak doufám v nějaká nečekaná překvapení.

Luigi’s Mansion 3

Ondřej Zach - Velká očekávání jsou letos vkládána do konference Microsoftu, kde mě zajímá případné oznámení next-genu a další info k streamovací službě xCloud, protože řešení od Googlu (Stadia) mě dost zklamalo. Těším se na další záběry z Cyberpunku 2077, tak snad budeme moci posoudit, kam se hra za rok posunula. To samé platí o ambiciózní zombie akci Dying Light 2. U Nintenda se pak těším na nové Pokémony, nicméně Pokémon Direct už proběhl, takže moje pozornost se upíná k duchařskému Luigi’s Mansion 3 a konečně i novému Animal Crossingu. Tajně pak doufám v oznámení nových Pikminů. Ale těch skvěle vypadajících her, do nichž vkládám naděje, je samozřejmě víc a doufám i v nějaké nečekané překvapení.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Jan Srp - Přiznám se, že letos mě E3 nechává vcelku chladným a docela si užívám, že se do Los Angeles vydal tentokrát Martin. Nejvíce mě zajímá konference Microsoftu, který má díky absenci Sony příležitost opravdu zazářit. Očekávání jsou však možná až přehnaná, a tak výsledek bude nejspíše stejně zklamáním. Jinak jsem zvědavý, jestli Larian ukážou něco konkrétního z Baldur’s Gate 3 či zda Ubisoft alespoň krátkým teaserem přislíbí Splinter Cell. Hodně jsem zvědavý i na novinky o Star Wars od EA a Cyberpunku 2077, na druhou stranu asi nepotřebuji vědět nějaké spoilery, abych se nekriticky těšil již teď.



Ondřej Martinů - Určitě bych se rád dočkal informací k dalšímu dílu ze série Assassin’s Creed, tematika vikingů by mohla být hodně atraktivní, ale samozřejmě to může být nakonec ještě úplně jinak. Na druhou stranu se proslýchá, že se letos Ubisoft zaměří na jiné tituly jako Watch Dogs a možná něco úplně nového. Jsem zvědavý, jak to nakonec bude.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Z toho, co je už potvrzené, mě celkem zajímá Star Wars Jedi: Fallen Order, jelikož tak trochu doufám v něco, co by se přiblížilo starým dobrým Outcast a Academy. Stejně tak se rád podívám na nové záběry ze Cyberpunku 2077, který by mohl už konečně odhalit datum vydání. Snad se nepotvrdí vtípky, že se nápověda skrývá v názvu hry. Trochu mě mrzí, že letos na E3 bude chybět Sony a s ním související domácí studia, ale vzhledem k pravidelným akcím jako State of Play nebo nedávnému dlouhému traileru na Death Stranding se vlastně není čemu divit. Stejně tak už ani nedoufám, že by se na veletrhu objevilo třeba Valve.

Death Stranding

Jan Kouba - Svou dávku herního nadšení jsem dostal předčasně, ještě před E3. Kojima konečně trochu odtáhl oponu nad Death Stranding, a dokonce byl té dobroty a vyšeptal nám i datum, kdy se vydáme na dobrodružství. Druhým takovým překvapením byl nový trailer na Baldur’s Gate III. Ale zpět k E3, absence Sony dává tušit, že největším favoritem je Microsoft, díky novým studiím může překvapit prakticky čímkoliv. Takže konference Microsoftu by mohla být opravdu zlomová v mnoha ohledech a kdyby nic jiného, snad uvidíme nové HALO. Bethesda si to u fanoušků v poslední době pořádně zavařila, ale jejich konference vždy patřily k tomu lepšímu, tak snad se dozvíme něco málo o novém The Elder Scrolls a Starfield, autoři sice prohlašují, že se tak nestane, ale snad dojde na jedno z těch příjemných překvapení ze strany Bethesdy, těch nepříjemných už bylo až až.

Michael Mlynář - Popravdě řečeno mám doma takovou hromadu her, které teprve čekají ve frontě, než se k nim vůbec dostanu, že mi je letošní E3 de facto dost jedno. Ale když už na to přišla řeč, tak mě zajímá, co se dozvíme o konzolích nové generace, a taky se hodně těším na Cyberpunk, takže budu aktivně pokukovat i tímto směrem. Rád bych viděl nějaké nové informace o remaku Final Fantasy VII a očekávám nálož novinek ohledně třetích Watch Dogs.

Watch Dogs - ilustrační foto

A jsem zvědavý, zda i napotřetí bude nakonec můj náhled na výsledek víceméně v přesném kontrapunktu k mínění většinové hráčské veřejnosti. A budu sledovat, zda se neobjeví alespoň nějaké střípky z mých oblíbených sérií, jako jsou Yakuza, Ace Attorney nebo Shenmue. Rád bych viděl i nové GTA, ale Rockstar se E3 tradičně neúčastní, takže to je naprosto utopická představa. Ještě drsnější utopie pak je, že by se po deseti letech konečně mohlo objevit něco nového o PlayStation exkluzivní akci The Agent. Vedle Rockstaru se totiž letošní E3 neúčastní ani Sony. Ale živím dětinskou naivní naději, že by jim „náhodou“ mohlo něco „uniknout“ zrovna v době konání letošní E3.

Wolfenstein: Youngblood