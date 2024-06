V novém traileru na Kingdom Come: Deliverance 2 se souloží, popíjí i lynčuje

I bez nějakého nadržování domácím tvůrcům můžeme konstatovat, že skoro dvouminutový trailer na Kingdom Come: Deliverance 2 patřil k nejlepším momentům pátečního Summer Game festu. A to i přesto, že jsme se z něj nedozvěděli netrpělivě očekávanou informaci o předpokládaném datu vydání. Stále se ale počítá s letoškem.

Druhý díl slibuje propracovanější vztahy mezi postavami.

Kromě toho jsme ale viděli vše, co fanoušci tohoto historického RPG asi tak mohou chtít. Samozřejmě především souboje – máchání meči bude tentokrát doplněno i o možnost střelby z palných zbraní, vzhledem k pomalosti jejich nabíjení ovšem rozhodě nečekejte, že by se ze hry stalo Call of Duty. V krátkých záběrech pak můžeme vidět i dobývání hradu, kdy jako obránci například shazujete žebříky útočníků nebo jim na hlavy pouštíte kameny. Hra ale nabídne naštěstí i méně stresující momenty, uklidnit se můžete například popíjením v hospodě, tancem nebo souložením.

Pokud ovšem budete hřešit až příliš, čeká vás trest, kromě vězení vás mohou strážci zákona potrestat například i veřejným lynčem. Zajímavě vypadá i nová kovářská mezihra, během níž si půjde vyrobit vlastní zbraně. Celý trailer je sice v angličtině, přislíbený je však i oficiální český dabing, který bude k dispozici už v den vydání. Horší zprávou je pak skutečnost, že na poslední generaci playstationů a xboxů Kingdom Come 2 poběží „jen“ ve 30 snímcích za sekundu, hráče se silnými PC to ovšem trápit nebude.

Tak co, těšíte se?