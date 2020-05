Stahujte zdarma strategii Civilization VI na PC, máte na to opět týden

Hru si můžete přiřadit ke svému účtu do 28. května, poté zůstane vaše i po skončení akce. Na stránce Epicu ji naleznete zde, přičemž zařadit si ji můžete přes klienta i web. Epic nově vyžaduje dvoufaktorové ověření.

Civilization VI vyšla v roce 2016 a zdarma je podle očekávání jen základní verze. Expanze je nutné koupit v případě zájmu samostatně skrze Platinum Edition Upgrade či New Frontiers Pass.

„Šestá Civilizace má rozhodně co nabídnout a dlouho vydrží. Pokud vás tedy neodradí, že umělá inteligence má tendenci se roztahovat víc než Němci za druhé světové války,“ napsali jsme na Bonuswebu v dobové recenzi.



Ohledně Civilization VI se potvrdily nedávné spekulace, respektive leaky, které naznačily „jízdní řád“ her zdarma. Prozatím to není oficiální, ale nyní je velmi pravděpodobné, že za týden se dočkáme sady Borderlands: The Handsome Collection (Borderlands 2 a Borderlands: The Pre-Sequel v HD se všemi DLC) a od 4. června pak survivalu Ark: Survival Evolved. Prozatím tuto informaci berte s rezervou.