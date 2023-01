Ubisoft slibuje, že Skull and Bones i Beyond Good & Evil 2 opravdu vyjdou

Loňský rok byl pro francouzské herní vydavatelství Ubisoft mimořádně náročný. Kromě béčkových (nicméně ne úplně špatných) pokračování sérií Rainbow Six a Mario + Rabbids nevydali žádnou pořádnou hru, což se samozřejmě negativně podepsalo na jejich financích. Ubisoft si tak připsal rekordní ztrátu (viz náš článek) a podle mnoha náznaků je dokonce ochotný nechat se odkoupit nějakým silným investorem. Problém je, že žádný takový o něj nemá zájem.

Bankrot každopádně ještě nějakou dobu nehrozí, a tak Ubisoft své zbylé fanoušky uklidňuje, že na jeho plánech pro nejbližší období se nic nemění. Hlavním trumfem by měl být restart série Assassin’s Creed Mirage, který má být sice oproti předešlým dílům daleko méně rozsáhlý, je tomu tak ovšem prý jen čistě na přání hráčů. Pravdou je, že předchozí díly Odyssey a Valhalla, se svými 100+ hodinami nutnými k dohrání, byly přeci jen poněkud přetažené.

To však není ze strany Ubisoftu všechno. Navzdory tomu, že nedávno pošesté odložil pirátskou akci Skull and Bones (viz náš článek), počítá na letošní rok s jejím vydáním. Dokonce jsme dostali možnost podívat se na nové záběry z hraní, což nás tedy sice příliš neuchvátilo, začínáme ovšem alespoň věřit, že hra někdy skutečně vyjde.

To u Beyond Good & Evil 2 jsme navzdory novému ujištění o pokračujícím vývoji poněkud skeptičtí. Přeci jen od jejího oznámení uplynulo už téměř 14 let, což z ní dělá nejdéle vyvíjenou hru v historii, překonala dokonce i nešťastného Duke Nukem Forever (viz náš článek). V roce 2017 jsme sice dostali skvěle vypadající trailer, nicméně od té doby je kolem projektu opět mrazivé ticho. To přerušila snad jen výpověď Michela Ancela, duchovního otce celé značky. „Vývoj stále pokračuje a tým je pevně odhodlán dostát svým ambiciozním slibům,“ vyjádřil se nicméně zástupce Ubisoftu pro server PCGamesN.

Hned se cítíme klidněji.