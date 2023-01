Šéf Ubisoftu se omluvil za neuctivý vzkaz zaměstnancům

Francouzskému vydavatelství Ubisoft hráči často vytýkají, že své hry seká jako Baťa cvičky a jednotlivé série jako Far Cry, Assassin’s Creed nebo Ghost Recon jsou si navzájem až příliš podobné. Jde o rozsáhlé živoucí světy, které na úkor vyprávění příběhů sází na svobodu při plnění bezpočtu drobnějších výzev.

Extraction by byl fajn jako prvotina nového studia, ne největší hit roku mamutího vydavatelství.

Kritika je to jistě oprávněná, na druhou stranu proč ne? Recenzentům se to s menšími výhradami líbí, hráči to kupují ve velikém a díky již hotovému enginu s tím nejspíš není ani až tolik práce, jako kdyby začínali pokaždé od píky. Je proto s podivem, že Ubisoft v této taktice nepokračuje a loni nevydal prakticky nic. Ano, Rainbow Six Extraction nebyl nakonec až takový průšvih, jak jsme asi čekali, Mario + Rabbids: Sparks of Hope jsme dokonce označili za vynikající, to ale nejsou hry, které bychom od takto mamutího vydavatelství očekávali. Žádný div, že tak společnost skončila ve veliké ztrátě a objevují se dokonce informace, že je na prodej (viz náš článek z minulého týdne).

Jako by ve Ubisoftu neměli starostí dost, nyní se ještě přidala i veliká nespokojenost zaměstnanců, hovoří se dokonce o stávce. Důvodem bylo necitlivé vyjádření CEO Yvese Guillemota, který při oznamování špatných zpráv řadovým zaměstnancům mimo jiné prohlásil, že ve věci budoucího úspěchu je nyní míč na jejich straně.

Prince z Persie stejně jako Splinter Cell se vrátí remakem, ale bůhví kdy.

„Dnes, více než kdy předtím, potřebuji vaši veškerou energii a odhodlání, abychom se vrátili na cestu vedoucí k úspěchu,“ sdělil prý podřízeným. Těm se to ovšem příliš nelíbilo, protože to vyznívá, jako by snad stávající stav společnosti byl způsoben tím, že dosud nepracovali dostatečně. „Roky byl míč na vaší straně, tak proč jste s ním zacházeli tak špatně, že to my, dělníci, máme napravovat za vás?“ cituje magazín Kotaku názor jednoho ze zaměstnanců.

Pravdou je, že i většina hráčů vidí příčiny současného stavu v tom, jakým směrem se společnost vydala. Sází na obrovské hry, které lze následně „dojit“ mikrotransakcemi, kultovní značky Splinter Cell, Prince of Persia nebo Might & Magic leží ladem, maximálně se připravují na další vydojení formou remaku.

Neco nám říká, že Skull & Bones potíže Ubisoftu nespasí.

Guillemot tyto ohlasy samozřejmě vnímá a tak rychle přispěchal s vysvětlením a omluvou, že jeho slova byla jen špatně interpretována. „Slyšel jsem vaši zpětnou vazbu a mrzí mě, že to tak bylo vnímáno. Když jsem řekl, že ‚míč je na vaší straně‘, abyste chystané hry dodali včas a v očekávané kvalitě, chtěl jsem tím vyjádřit myšlenku, že víc než kdy jindy potřebuji váš talent a energii, aby se to podařilo. Je to společná cesta, která samozřejmě začíná u mě a u týmu vedení, abychom společně vytvořili podmínky pro úspěch nás všech,“ žehlil dvaašedesátiletý podnikatel, který spolu se svými třemi bratry zakládal Ubisoft už v roce 1986.

Slova jsou to hezká, teď ještě jestli se situace zlepší. Line-up na letošní rok nevypadá vůbec zle, dostaneme nový díl série Assassin’s Creed i Avatara, jako první však zřejmě bude muset vyjít prokletý Skull and Bones.