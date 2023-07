Ubisoft otočil? Neaktivní účty se zakoupenými hrami prý nemaže

O víkendu se na Twitteru řešilo poměrně třaskavé téma. Ubisoft totiž obesílá hráče, kteří aktivně nepoužívají svůj účet, s tím, že ho uzavře. Uživatel má posléze třicet dní na to, aby zareagoval a proces smazání účtu zastavil. Více jsme psali zde.

„Přišel jsem o svůj účet u Ubisoftu a všechny hry na Steamu od Ubisoftu, které jsem si koupil, jsou nyní k ničemu,“ dodal k tomu jeden z uživatelů. Podpora Ubisoftu mazání účtů nezpochybňovala, pouze dodávala, že proces je možné zastavit a že dochází ke smazání účtů, které jsou neaktivní minimálně čtyři roky.

Nyní ovšem Ubisoft tvrdí, že mazání neaktivních účtů se zakoupenými hrami není na pořadu dne. Aktualizovaná stránka podpory po novém říká: „Účty vázané na aktivní předplatné Ubisoft nebo počítačové hry zakoupené v obchodě Ubisoft nelze smazat.“ Proč to podpora Ubisoftu neřekla hned?

UBISOFT closes your account if you haven’t logged in for some time.



You will lose all your games purchased forever. pic.twitter.com/exC78bUt93