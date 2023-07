Menší rozruch vyvolala na Twitteru informace, že Ubisoft ruší neaktivní účty i se zakoupenými hrami. „Přišel jsem o svůj účet u Ubisoftu a všechny hry na Steamu od Ubisoftu, které jsem si koupil, jsou nyní k ničemu,“ napsal jeden z uživatelů.

Jak to funguje? Ubisoft podle zveřejněných informací deaktivuje účty, které byly minimálně čtyři roky neaktivní. Na e-mail uživatele je posléze zaslána zpráva, která říká, že účet bude za třicet dní smazán, pokud příjemce neklikne na link „Zrušit uzavření účtu“.

UBISOFT closes your account if you haven’t logged in for some time.



You will lose all your games purchased forever. pic.twitter.com/exC78bUt93