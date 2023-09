Ubisoftí XDefiant se opět odkládá, neprošel certifikací na konzolích

XDefiant je další pokus Ubisoftu vytvořit vlastní verzi nějaké úspěšné značky, která svým provozovatelům vydělá pohádkové peníze. V tomto případě je vzorem Call of Duty / Warzone. Ačkoli hra měla vyjít už v létě, nakonec si hráči počkají minimálně na začátek října. Důvod? Ubisoft neprošel certifikačním procesem na konzolích.

„Na konci července jsme tento proces zahájili a v polovině srpna jsme obdrželi první výsledky, což bylo ‚Neprošlo‘. Tehdy jsme si uvědomili, že nás čeká více práce související s dodržováním předpisů, než jsme předpokládali. Kdyby to prošlo, tak bychom mohli hru vydat na konci srpna. Ale neprošlo, a tak jsme poslední 3 až 4 týdny strávili odstraňováním těchto problémů a připravovali se na další posouzení,“ vysvětluje šéf projektu Mark Rubin.

Ačkoliv dále naznačuje, že procesem certifikace by hra mohla projít už v září – a vydání by tak nic nebránilo – jako pravděpodobnější variantu vidí „podmíněné schválení“, která vyžaduje Day 1 patch. Proč nám to Ubisoft vůbec takto podrobně vysvětluje? Podle Rubina se snaží být transparentnější vůči komunitě, naslouchat hráčům a implementovat nové funkce na základě zpětné vazby i během vývoje.

XDefiant vyjde na PC, playstationy a xboxy. Prozatím proběhlo několik zkušebních testů a ohlasy jsou poměrně příznivé. Že by to Ubisoft po battle royalle Hyper Scape či týmovce Project Q tentokrát trefil?