Battle royale Hyper Scape od Ubisoftu končí, je to propadák

Hyper Scape byl pokus Ubisoftu proniknout do již etablovaného žánru battle royale a ukousnout si alespoň malou část z velkých peněz, které se v něm pohybují. Úspěchu her jako Fortnite či Apex Legends se ovšem ani nepřiblížil.

Ostatně jen pár týdnů po vydání v srpnu 2020 Ubisoft přiznal, že hra nenaplnila očekávání. Zhruba o rok později hráči na konzolích čekali až dvacet minut na to, než se naplní skupina pro zápas. Aktuální kratičké oznámení s výmluvným názvem „Budoucnost Hyper Scape“ tak jen dělá tečku za tím, co už všichni dávno víme.

„Učinili jsme těžké rozhodnutí ukončit vývoj hry Hyper Scape a vypnout ji k 28. dubnu. Rozhodli jsme se vytvořit vertikální, rychlou střílečku na blízko a jsme nesmírně vděční naší komunitě, že se k nám na naší cestě přidala. Klíčové poznatky z této hry využijeme v budoucích produktech,“ píše Ubisoft.

Co by to mohlo být? Víme, že Ubisoft chystá další battle royale nazvané Ghost Recon Frontline. Otevřená beta byla ovšem pouhý den před svým spuštěním odložena na neurčito. Ve vývoji je ještě multiplayerová střílečka XDefiant, která propojí světy The Division, Ghost Recon a Splinter Cell. Ani jedna z těchto dvou her ovšem nepůsobí nijak lákavě, je tak pravděpodobné, pokud vůbec vyjdou, že se zařadí po bok Hyper Scape.