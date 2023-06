Ubisoft má tři nové hry s asasíny na obzoru. Každou pro jinou obrazovku

Pokud jste fanoušci série Assassin’s Creed, máte se na co těšit. Studio nás nechalo už před dnešní konferencí UbiForward nahlédnout pod pokličku toho, co se chystá pro tuto ikonickou herní sérii. Zaměřilo se přitom na tituly v krátkodobém až střednědobém výhledu, nových informací ohledně již oznámených „velkých“ titulů s kódovým označením Red a Hexe jsme se bohužel nedočkali.

Nutno říci, že žádná z chystaných novinek není úplným překvapením. Největší záhadou je bezpochyby novinka Assassin’s Creed Nexus, která je určena pro virtuální realitu a specificky tu, kterou nabízí model Meta Quest 2. Ačkoliv na něj již lákal výrobce těchto VR brýlí na své vlastní konferenci začátkem měsíce, teprve nyní Ubisoft přiznal, o co přesně půjde.

Assassin’s Creed Nexus Assassin’s Creed Nexus

Nexus nabídne ve virtuální realitě příběhovou kampaň, v rámci které si budeme moci zahrát za trojici starých známých hrdinů: Ezia, Connora a Kassandru. Každý z nich bude mít vlastní příběhovou linku, která se bude týkat částí tajemného zařízení, rozmístěných do jejich časových linií. Úkolem hráče bude v kůži těchto hrdinů najít tyto kousky dříve, než se k nim dostane templářská organizace Abstergo.

Ve virtuální realitě se přímo vtělíme do výše zmíněných hrdinů a prostřednictvím jejich očí budeme prozkoumávat různorodé světy, šplhat po zdech, skákat z výšek a samozřejmě i bojovat. V ukázkách z her jsme mohli vidět třeba střílení z luku za Kassandru nebo boj na blízko se sekyrou za Connora. Herní světy budou otevřenější a hra nabídne vícero způsobů, jak k jednotlivým úkolům přistupovat.

Na Nexus jsme docela zvědaví, ovšem zároveň nás docela děsí představa, že ve hře budou třeba i skoky z výšek, běhání po římsách, šplhání po zdech a podobně. Z toho všeho vám totiž může být ve virtuální realitě pořádně špatně a budeme tedy doufat, že Ubisoft ví, jak celý zážitek zpříjemnit. Jedním z potvrzených ulehčení „motion sickness“ (nevolnosti z pohybu) bude třeba pohyb pomocí teleportování z místa na místo.

Assassin’s Creed Nexus Assassin’s Creed Nexus

Assassin’s Creed Nexus zatím nemá žádné konkrétní datum vydání, ovšem jak už jsme zmínili, pro jeho hraní bude nutné vlastnit brýle Meta Quest 2, popřípadě třetí generaci (tu již Meta také oznámila), pokud se do vydání dostane na trh.

Druhou blíže představenou hrou je Assassin’s Creed Jade, což je opět již známá hra, která má dorazit na obrazovky mobilních zařízení. Děj hry má být zasazený do starověké Číny, časově zapadá někam mezi díly Origins a Odyssey. Konkrétně se bude věnovat úseku čínských dějin během dynastie Čchin.

Z herních lokací jsme v traileru mohli vidět hezky zpracovanou Velkou čínskou zeď nebo starověké město Jang-čou. Ve hře se samozřejmě budeme i plížit po střechách, šplhat po zdech, tiše likvidovat nepřátele i skákat do balíků sena z velké výšky.

O hře jsme se toho vlastně jinak moc nového nedozvěděli, pouze jsme mohli vidět několik nových záběrů, které nás nicméně přesvědčily o tom, že půjde o hodně ambiciózní mobilní titul. Minimálně grafika vypadá na poměry těchto zařízení hodně hezky. Hra bude samozřejmě uzpůsobena pro ovládání na dotykových obrazovkách.

Assassin’s Creed Jade Assassin’s Creed Jade

Novou informací je nicméně fakt, že půjde snad o první díl v historii série, kde si budeme moci navrhnout vlastního asasína. Volit si budeme jak pohlaví, tak i vzhled. Otázek nicméně i tak zůstává pořád poměrně dost.

Díl s podtitulem Jade si budeme moci i brzy vyzkoušet, hra totiž 12. července zamíří do veřejného betatestování. Dostupná bude jak pro Android, tak i iOS. Bohužel zatím stále nevíme, kdy přesně má vyjít.

Na závěr se pak asi největší objem informací týkal Assassin’s Creed Mirage, který jsme mohli vidět koncem května také třeba na show Sony. Připomínáme, že hra již má stanovené datum vydání: 12. října. Tentokrát jsme mohli vidět záběry už přímo ze hry.

Mirage se bude odehrávat v Bagdádu v 9. století našeho letopočtu. Herní mapa bude po stránce velikosti srovnatelná třeba s Paříží z dílu Unity. Ačkoliv je to pořád poměrně dlouho před událostmi prvního dílu (asi 300 let před), už v této době zde figuruje asasínský řád, tehdy známý jako Hidden Ones. Hra je zároveň spjatá i s posledním dílem, vikinskou Valhallou, jelikož jde o prequel, ve kterém se zhostíte role mladého Basima. Právě ten měl jednu z ústředních rolí ve Valhalle, dějově o asi 20 let později.

Assassins’s Creed Mirage Assassins’s Creed Mirage

Celým jménem Basim Ibn Ishaq je v tomto díle mladíkem, který se jakožto pouliční zloděj teprve snaží dostat do řádu asasínů. Pomáhat mu v něm bude mentorka Roshan, kterou dabuje známá herečka Shoreh Aghdashloo, jež vystupuje například v seriálu The Expanse, ale také zapůjčila svůj hlas postavám v Mass Effectu či Destiny.

Assassin’s Creed Mirage bude podle traileru doslova plný toho, co dělalo původní hry ze série tak zajímavé. Basim bude používat skrytou čepel a k tomu nosit typický oděv asasínů s kápí. Budeme jej provázet skrze davy lidí v ulicích Bagdádu, šplhat po zdech a střechách, schovávat se před městskou stráží a také hledat a likvidovat jeho cíle. Skoro to až vypadá, jako by Mirage mělo být přímou poctou prvnímu dílu, patnáct let po jeho vydání.

V Mirage budete mít opět celou řadu možností, jak se s danými úkoly vypořádat. Basim se nejenom obratně plíží, rozptyluje nepřátelé a mizí v davech či se schovává v balících sena, ale také i obstojně bojuje a provádí nejrůznější komba. Pomáhat mu bude orel Enkidu, s jehož pomocí budete moci mít představu, jak to v neprozkoumané oblasti před vámi vypadá.

Co se našich dojmů z herních záběrů týče, je docela poznat, že Mirage měl být původně dodatek na Valhallu. Celá řada elementů uživatelského prostředí je podobná, ne-li stejná. Poznávali jsme rovněž i některé animace, dokonce i bojové pohyby. A grafika, byť ve zcela odlišné části světa, byla rovněž prakticky na úrovni toho, co známe z Valhally.

Ne že by Mirage vypadalo vyloženě last-gen hrou, ovšem koneckonců jde o titul, který bude dostupný i pro Xbox One a PlayStation 4. To samo o sobě vypovídá o omezeních, se kterými se Ubisoft bude muset vypořádat.

Mirage zřejmě bude kratším titulem, čemuž napovídá třeba i fakt, že samotná hra bude stát 50 eur a deluxe verze pak 60 eur (běžná cena za velké novinky dnes už činí 70 eur v základu). Ubisoft zatím neoznámil, zda plánuje rozšíření na Mirage, potažmo tedy i Gold edici.