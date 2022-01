RECENZE: Taktická akce Rainbow Six Extraction je lepší, než jsme čekali

Rainbow Six Extraction (dříve Quarantine) vychází z populární taktické akce Rainbow Six Siege, sdílí některé operátory, po herní stránce je to ovšem něco úplně jiného. Zatímco v Siege zápasí hráči proti sobě, Extraction je čistě PvE hra (Player vs. Environment) založená na spolupráci tříčlenného týmu, který se musí postavit mimozemské hrozbě.

Náš příběh začíná v Novém Mexiku zřícením neidentifikovaného ruského Sojuzu, který vyvolal epidemii. Z tohoto důvodu byla vytvořena speciální jednotka REACT (Rainbow Exogenous Analysis and Containment Team) zaměřená na zvládání takových hrozeb. A její čas nadešel. V celkem pěkném intru sledujeme zkázu Liberty Islandu v New Yorku. Míst, kam se s jenotkovou vypravíme, je celkem dvanáct.

Hlavní lákadla Rainbow Six Extraction jsou dvě. V první řadě je to zvažování rizika. Hra vám před každou misí vylosuje tři ze šestnácti možných úkolů, které zahrnují osvobozování uvězněného operátora, zajetí živého mimozemšťana, likvidaci cíle, doručení výbušnin a podobně. Na základě toho si navolíte vhodné operátory.

Háček je v tom, že hra nechává zcela na vás, jaké riziko podstoupíte. Nemyslím teď jen počáteční volbu obtížnosti, ale hlavně to, kdy si řeknete: „Hele ok, raději to zabalíme, tuhle misi nedáme, máme málo životů, pojďme na místo extrakce,“ nebo „zkusme to, koukneme, kde ta hnízda jsou, a uvidíme.“ Každý úkol má časový limit, a i když ho nesplníte, můžete postoupit do další části mapy a zkusit ten následující.

Rainbow Six Extraction Rainbow Six Extraction

Zisk zkušeností se odvíjí hlavně od toho, kolik z oněch tří úkolů splníte a zda se podaří všem odletět. Každopádně platí, že je lepší splnit třeba jen jeden a odejít ve zdraví s menším ziskem zkušeností, než se bezhlavě pouštět do všeho a zemřít. Má to svůj důvod. Hra je totiž hodně tvrdá, co se zraněných či ztracených operátorů týče.

Zapomeňte na to, že si po nepovedené akci vezmete svého oblíbence a zkusíte to znovu. Pohřešované operátory je třeba zachránit a zranění se léčí tak, že úspěšně dokončujete mise s jinými operátory. Hra vás tak nutí hrát opatrně a prakticky za všechny postavy.

Můj dojem z toho je ambivalentní. Jedné mé části se líbí, že hra nutí hrát opatrně a buduje atmosféru, kdy doopravdy nechcete přijít o svoji postavu. Druhá má část si ovšem říká, proč sakra nemůžu hrát za svého oblíbence a proč šli tvůrci až tak daleko, že mohu tímto způsobem přicházet i o zkušenosti. To je přece blbost, ne?

Rainbow Six Extraction

Druhým pilířem je variabilita. Nerozlosují se totiž jen úkoly, ale i jejich umístění na mapě. Takže zatímco v jiných kooperativních akcích už po několikátém průchodu víte, že tady z toho okénka za chvíli vyskočí první zombík, v Rainbow Six Extraction si nemůžete být ničím moc jistí. Jistě, osvojíte si mapu, po níž se pohybujete.

Například jeden ze základních nepřátel má tu vlastnost, že když vás spatří, běží k vám a vybouchne. To vás nejenom zraní, ale hluk zároveň upozorní nepřátele v dosahu. Může se stát, že půjde o izolovaný incident, ovšem může se stát i to, že přitáhnete pozornost snad celé mapy.

Měli jsme takto skvěle rozehranou hru, tým spolupracoval, vše šlo jako na drátkách. Přehlédli jsme jednu takovou pochodující bombu a jako na potvoru plnili úkol, jehož cílem je dekontaminace daného místa. Pak už to nabralo rychlý spád.

Každopádně momenty, kdy naberete zraněného kolegu na záda (operátor nezemře, ale obalí ho jakási ochranná látka, takže sice vypadá jako obalovaný řízek, ale mimozemský parazit se k němu nedostane) a rychle se snažíte dostat na místo extrakce, patří ke skvělým adrenalinovým zážitkům. Stejně tak vás Rainbow Six Extraction odmění skvělým pocitem vítězství, když zvládnete všechny tři mise.

Každá mapa je vlastně pískoviště s různě nastavenými parametry. Abyste byli úspěšní, musíte postupovat obezřetně, nevyvolávat hluk a využívat na maximum nejenom dostupnou výbavu, ale i schopnosti jednotlivých operátorů. Ne vždy je dobré hned střílet. Lepší je vyčkat na správný moment a nepřítele odpravit pěkně na blízko jednou ranou.

Rainbow Six Extraction Rainbow Six Extraction

Když potřebujete například ochránit určité místo, zavřete všechny dveře, případně zabedníte okna. Ne, nejste v suchu, protože pro nepřátele není problém prorážet zdi, ale i tak omezíte místa, která musíte hlídat. Jeden z operátorů umí trochu uzdravovat, jiný dočasně mapuje pohyb nepřátel, zatímco další se umí na chvilku „zneviditelnit“. Pak jsou tu kouřové granáty, omračující… vše má své využití.

Na začátku máte přístupný pouze New York, postupně ovšem získáváte globální zkušenosti, které vám zpřístupní další lokace, operátory, výbavu a kosmetické předměty. Rychlost postupu se odvíjí od toho, na jakou obtížnost hrajete a zároveň jak se vám daří.

Co se týče kosmetických předmětů, odemykají se hraním a dočkat bychom se měli i sezonních v rámci end-game obsahu a režimů dostupných po vydání hry. Přítomný už je Maelstrom Protocol, který se mění každý týden a vyhrazen je vždy jen určité sadě operátorů. Je to obtížná výzva s omezenými zdroji a nutností plnit všechny úkoly.

Poslední možností, jak získat kosmetické předměty, je herní obchod. A tady se Ubisoft klasicky střelil do nohy. Pokud předpokládáte, že ty nejextravagantnější skiny, například medvěd nebo stará televize místo hlavy, jsou vyhrazeny jen těm, kteří si připlatí, předpokládáte správně. Stejně jako v Riders Republic ovšem do začátku nedostanete ani ň a hraním se mi za více než dvacet hodin také nepodařilo ani část této měny získat, takže se domnívám, že to jinak než skutečnými penězi nepůjde. Jsem v tomto zkrátka staromódní, protože se mi líbí, když ty nejhezčí skiny mají ti, kteří hrají hru nejlépe, a hned je i podle toho poznáte.

Pokud chcete takto ve hře vypadat, budete si muset připlatit.

Pochválit musím technický stav. Hrál jsem na Xboxu Series X, kolega Ondřej Martinů na PC a Honza Srp na PlayStationu 5 a cross-play fungoval bez problémů. Naším hlavním střelcem byl podle očekávání Ondra na PC. V tomto kontextu zamrzí, že Ubisoft tentokrát na konzolích nepřidal podporu klávesnice a myši. Neřeknu vám žádnou novinku, ale hraní s headsetem a lidmi, které znáte, je zkrátka zábava.

Zkusil jsem samozřejmě i hraní s náhodnými lidmi, a je to čistá ruleta. Zažil jsem situaci, kdy nás týpek zkušeně protáhl všemi třemi misemi, zatímco já a ten druhý jsme jen přicmrndávali, stejně jako situaci, kdy celý tým zařval tak třicet sekund po startu mise. Už základní obtížnost zkrátka vyžaduje spolupráci. Pokud tam týpek naběhne jako Rambo, je konec.

Při hraní s náhodnými lidmi se mi stalo jen jednou, že tým uzná, že nemá cenu pokračovat. Častější je, že se něco nepovede, misi třeba splníme, ale máme velmi málo životů a lékárnička nikde. Chci jít na místo extrakce a ukončit to beze ztrát, ale zbytek chce pokračovat, aby vzápětí v další části mapy okamžitě zařval. Hra vás za hraní s cizinci ovšem vytrestá hned dvakrát, protože nejenže ztrácíte čas, ale zraníte se nebo ztratíte operátora. Tato hra je zkrátka stavěná primárně na hraní s kamarády.

Rainbow Six Extraction

Pozitivní zpráva je, že Rainbow Six Extraction vyjde v Game Passu (na Xboxu i PC). Ta zajistí dostatek hráčů v následujících týdnech, možná měsících. Některé možná láká si hru vyzkoušet, ale nejsou si úplně jisti, a toto je dobrá příležitost.

Stinnou stránkou ovšem mohou být hráči, kteří o hře nic neví, nic si nezjistí a jednodušeji ji berou jako další položku v Game Passu, kterou zkusí. Řada prvních zážitků pro mnoho hráčů tak může být poměrně frustrující, protože minou to, v čem je Extraction zábavný. A to by byla škoda.

Samotnému mi chvilku trvalo, než jsem se do hry dostal, aby mě nakonec chytla víc, než jsem čekal. Extraction totiž láká na trochu něco jiného než ostatní kooperativní akce. Zároveň ovšem rovnou přiznám, že si nemyslím, že budu Extraction třeba za měsíc ještě hrát. Ale pokud máte partu kámošů, se kterými chcete pokecat a plnit ty nejtěžší výzvy, Extraction vás nezklame.