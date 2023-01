Prokletá hra Skull and Bones byla opět odložena. Zajímá to ještě někoho?

Na oficiálním twitterovém profilu hry sice stále svítí datum 9. března, které bylo oznámeno loni v listopadu, podle strategického dokumentu o finanční situaci Ubisoftu ovšem opět dojde k posunu. Magazínu IGN spočítal, že už půjde v o její celkem šestý odklad, což je údaj, který už by mohl konkurovat i nechvalně známému Duke Nukem Forever.

Ano, odklady jsou v herním průmyslu poměrně obvyklé, obzvláště v posledních letech mocně ovlivněných pandemií covidu. Ovšem to, co v tomto případě předvádí Ubisoft, už je poněkud trapné a rozhodně to nesvědčí o dobré organizaci. Ostatně to stejné lze říct i o samotné hře, která vlastně navzdory poměrně neokoukanému tématu, působí nevýrazně a genericky (viz náš článek). Když k tomu přidáme oproti běžným hrám navýšenou cenovku, máme celkem solidního kandidáta na průšvih roku. Ale to už předbíháme, třeba se z nadějného konceptu nakonec vývojářům podařilo vybrousit něco skutečně zajímavého, času na to přeci jen měli spousty.

Nové datum vydání tentokrát oznámeno nebylo, což Ubisoft chytře zbavuje nutnosti informovat o případných dalších odkladech.