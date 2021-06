Příval herních oznámení odstartoval Elden Ring a nové Borderlands

Herní slavnost Summer Game Fest loni suplovala za zrušený veletrh E3. Ten se letos ovšem už koná, takže Geoff Keighley svůj festival pojal letos jako spíše doplňkovou akci, byť si pro sebe zajistil celou řadu zajímavých novinek. Jeho téměř dvouhodinový stream byl však plný i doplňkových hostů, nových studií i hudebních vystoupení.

Jako pecku na úvod jsme mohli vidět novou hru ze série Borderlands - Tiny Tina’s Wonderlands. Ačkoliv narazíme na staré známé postavy, jde fakticky o fantasy spin-off. Hlavní role vypravěče se ujme Tiny Tina, vy jakožto hráči si budete tentokrát moci vytvořit i vlastní postavu. Novinkou bude v jinak zavedeném principu „looter shooter“ třeba i kouzlení. Hra má vyjít na začátku příštího roku.

Novinky se dočkali také příznivci dlouholeté série Metal Slug. Nový díl s podtitulem Metal Slug Tactics se vrací k devadesátkovému vzhledu (pixel art s průnikem stylu japonského anime) i celkovým herním principům. Datum vydání chybí.

Prvním důležitým hostem této show nebyl nikdo jiný než legendární vývojář Hideo Kojima. Ačkoliv se ještě nechtěl pochlubit tím, na čem aktuálně pracuje, alespoň jsme se dočkali oznámení rozšíření obsahu hry Death Stranding v podobě Director’s Cut edice. To bude dostupné i pro PlayStation 5.

Následoval host z filmové branže, Jeff Goldblum. No a co by oznamoval jiného, než novinku Jurassic World Evolution 2. Opět půjde o simulaci stavby vašeho jurského parku, která bude dostupná pro PC, PS5, PS4, Xbox Series X a Xbox One. Měla by vyjít ještě letos.

Tempo show trochu zvolnilo, když jsme mohli vidět jen rozšíření her jako je Smite (o postavy ze Stranger Things), herní ukázku z Lostark od Amazonu či novou mapu do Among us. Již představený titul Sable, který nám připomněl komiksovější Journey s otevřeným světem by pak měl vyjít 23. září. Titul Salt and Sanctuary pro PlayStation 4 a 5 se pak dočká v roce 2022 nástupce s titulem Salt and Sacrifice.



Následovala upoutávka na herní film Free Guy s Ryanem Reynoldsem. Poré jsme mohli vidět herní ukázku z další umělecky pojaté hry ve stylu Journey, loni představeného Solar Ash. Stále však neznáme datum vydání.



Další novinkou (byť už unikla na internet) je Two Point Campus, manažerský simulátor z prostředí vysoké školy. Dočkáme se jej až příští rok.

Dále jsme se dočkali kooperativní střílečky The Anacrusis. V ní budete s partou kamarádů kosit hordy mimozemšťanů. Stojí za ním jeden z bývalých scénáristů od Valve, Chet Faliszek. Datum vydání chybí.



Připomněla se hra ze sére Vampire The Masquerade s podtitulem Blood Hunt. Půjde o spin-off v battle royale žánru. Zajímavostí je, že herní mapa je modelovaná po vzoru historického centra Prahy. Hra vyjde na PC ještě letos.

Následoval opět trochu kvalitativní útlum s trailery na hry jako Tales of Arise (vyjde 10. září), nová auta do Rocket League či nové modely postaviček v Overwatch 2. Celkem nás zaujala ručně kreslená adventura Planet of Lana, která dorazí příští rok na PC a Xbox. Herní ukázku dostal také Endless Dungeon 2. V říjnu se pak dočkáme nového dílu The Dark Pictures: House of Ashes.

Následně nám známý herec Giancarlo Esposito přiblížil svou herní postavu ve Far Cry 6. Viděli jsme novou ukázku ze hry Back 4 Blood a ještě letos si pak také zahrajeme Evil Dead: The Game, ze kterého jsme si mohli prohlédnout celkem obsáhlé záběry ze hry.

No a velké finále pak patřilo jedné z nejočekávanějších her současnosti, produktu spolupráce studia From Software stojícími za známou Dark Souls sérií a dalšími hity a spisovatele George R. R. Martina - Elden Ring. Konečně jsme viděli i skutečné ukázky ze hry a fantasy svět. Celé to působilo zkrátka jako nová „soulsovka“ a jsme tak zvědaví na rozšiřující informace, aby nás autoři ještě trochu více nalákali.

