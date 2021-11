Hráli jsme Elden Ring. Bude to fantasy událost příštího roku

Přiznám se, že jsem byl původně z Elden Ring nervózní. Důvod? Přestože jsem si sérii Dark Souls zamiloval, postupem času se ve mně něco zlomilo a přestal jsem mít z hraní takto náročných her vyslovenou radost a spíše jsem byl frustrovaný, když mě boss poněkolikáté zabil dvěma ranami (dobře, většinou za to mohla má nepozornost, ale ne vždy).



Nicméně tvůrci se nechali slyšet, že Elden Ring sice nebude obsahovat různé stupně obtížnosti, ale nabídne rozmanité možnosti, jak si udělat z hraní o něco méně drsný zážitek, než v případě Dark Souls a podobně orientovaných projektech. A to mě zaujalo.

Když jsem tak dostal možnost zapojit se do network testu, kdy FromSoftware umožnilo několika šťastlivcům hru si na pár hodin vyzkoušet, řekl jsem si, „Honzo, vzmuž se a jdi do toho, vždyť jsi vyrostl na hrách, u kterých by většina mladších hráčů dostala infarkt po deseti minutách.“

Mám to za sebou, přežil jsem to ve zdraví (tedy, chytil jsem mužskou rýmičku, ale to asi nebylo kvůli hraní Elden Ring) a můžu se podělit o to, co se na nás chystá.

Samozřejmě je nutné nejdříve zmínit, že šlo o uzavřený network test, takže je tu možnost, že se hra ještě dočká určitých změn. Ale s ohledem na to, že se její vydání chystá na 25. února 2022, nebudou extrémně výrazné. A i z těch pár hodin, které jsem ve světě Elden Ring strávil, jsem si dokázal udělat slušný obrázek o tom, čeho se dočkáme.

Bylo jich pět Na začátku Elden Ring máte k dispozici pět povolání. Nicméně je na místě upozornit, že se během hraní můžete rozhodnout pro změnu, záleží na tom, jak budete rozdělovat zkušenostní body. Na počátku ovšem hraje povolání poměrně důležitou roli. Kdo je tedy k dispozici (vždy v mužské i ženské verzi)? Warrior – Patří mezi rychlejší třídy. Je mrštný a hodí se, pokud chcete v každé ruce třímat jednu zbraň. Poradí si ovšem i se štítem. Enchanted Knight – Dobrá volba pro ty, kteří chtějí kombinovat střety tváří v tvář a magii. Enchanted Knight zvládá obojí a je relativně odolný. Prophet – Pokud jde o výbavu, tak nečekejte žádné zázraky, Prophet začíná s dřevěnou palicí a slabým štítem, ale má k dispozici dvě mocná kouzla. Jedno útočné v podobě magických drápů a druhé léčivé. Champion – Tato postava patří k odolnějším, spoléhá na sílu, ale občas jí nedělá problém mrštit i nějaké kouzlo. Bloody Wolf – Asi nejlepší volba pro ty, kteří se chtějí soustředit hlavně na nemagický boj zblízka. K tomu má Bloody Wolf nejen skvělé atributy, ale i počáteční vybavení.

Pokud chcete rovnou znát odpověď na otázku, jestli je Elden Ring jako Dark Souls, jen v jiném prostředí, tak... není snadné na to odpovědět. Začátek bude fandům Dark Souls velmi povědomý. Poté, co si vyberete jednu z postav (k dispozici je pět povolání viz tabulka), ocitnete se polonazí na neznámém místě s minimálním vybavením, aniž byste tušili, co se vlastně děje.

To už jsme viděli, a ne jednou. Následně se budete chvíli zmateně procházet po uzavřeném koridoru, což také není nic nového. Ale nezabere to dlouho a dostanete se ke dveřím, které když otevřete, zjistíte, že Elden Ring bude (minimálně pokud jde o atmosféru a design úrovní) jiný než předchůdci od FromSoftware.

Zatímco v případě Dark Souls jsem měl často klaustrofobický depresivní pocit, Elden Ring je na tom trochu jinak. Nebo to alespoň platí pro úvodních několik hodin. Poté, co otevřete zmíněné dveře, se před vámi objeví nádherné prostředí, které působí až překvapivě optimisticky. Slunce dopadá na sytě zelené louky plné barevných květin, v dálce září mystický strom Erdtree a kolem vás se prohánějí rozmanitá zvířata. A překvapivě na vás neútočí.

Zní to velmi idylicky, ale samozřejmě by to nebyli FromSoftware, aby vám vzápětí nedali vědět, že tu nejste od toho, abyste se kochali, ale bojovali o život. Elden Ring bude sázet na velký otevřený svět, takže byť vás hra navádí, kterým směrem byste se měli vydat, nikdo vám nebrání (tedy, v případě network testu vám něco brání, a to neviditelné zdi), abyste odbočili a vyrazili na průzkum.

Což se může hodně rychle zvrtnout, a to jsem na vlastní kůži zjistil i já. Hned v úvodních minutách jsem se rozhodl trošku se projít po okolí a než jsem se nadál, utíkal jsem před minibossem, proti kterému jsem s daným vybavením a úrovní neměl sebemenší šanci.

Nechceš bojovat? Nemusíš

Bylo mi jasně naznačeno, že to nebyla dobře zvolená odbočka. Vydal jsem se tedy jiným směrem, hledal jsem nepřátele, kteří působili méně hrozivě, a pomalu nabíral zkušenosti a získával předměty, které by o pár procent zlepšily mé vyhlídky na přežití.

Není samozřejmě ničím revolučním, že se můžete vyhnout monstrům, ale v Dark Souls jste byli často „tlačeni“ do toho, abyste jim čelili. V Elden Ring jsem (zatím) narazil jen na pár míst, která se nedala obejít (a vyhnout se tak násilí). Jednoduše řečeno, například najdete cestu, po které se prochází stráže, a jestliže se na ně necítíte, není nic jednoduššího, než se plížit křovím a obejít je.

Nebo jim vpadnout do zad. Elden Ring mnohdy umožňuje i stealth přístup. Ne vždy a ne všude, ale často je to jedna z možností. Nepřekvapí, že občas prostě budete muset čelit protivníkům tváří v tvář. Řeč je hlavně (ale nejen) o bossech, kteří jsou jedním z pilířů her od FromSoftware, a Elden Ring v tomto není výjimkou. Za krátkou dobu, kterou jsem se hrou strávil, jsem potkal hned několik z nich a nepřekvapivě jsou střety s nimi opět vystavěny na pečlivém pozorování jejich počínání, vašich reflexech a notné dávce štěstí.

Elden Ring

Ano, budete umírat, a asi ne jednou, ale pokud nejste vyslovení samotáři, nemusíte se stydět a povolejte na pomoc spolubojovníky. Multiplayer vás uspokojí, ať už jste fandové kooperace nebo preferujete vpády do her ostatních. Standardně je k tomu nutné používat různé předměty, ale zatímco v předchozích hrách od FromSoftware jsem multiplayer využíval jako okrajovou možnost, v případě Elden Ring jsem na spolupráci sázel častěji. Nejde o plnohodnotný aspekt, v cizím světě například nebudete moci používat checkpointy k uzdravení, ale i tak se dá užít spousta legrace. Dokud vás někdo nebo něco nezabije.

Nechybí samozřejmě ani klasické propriety jako krvavé skvrny na zemi, které vám ukážou to, jak na daném místě někdo skonal, a nápisy od dalších hráčů, díky kterým se dočkáte různých rad nebo náznaků toho, co vás čeká.

A v náznacích je prezentován samotný příběh. Nečekejte, že budete hned zasvěceni do děje, hra ho dávkuje po střípcích. Za oněch několik hodin jsem se toho o příběhu nedozvěděl zrovna mnoho, postavy a bossové mi nabídli jen útržky ze zápletky. Nezbývá než doufat, že talent George R. R. Martina byl využit a v pozdějších fázích se hráči dočkají spletitého a „nabušeného“ příběhu.

Rozmanitost hned od začátku

Původně jsem se obával toho, že otevřený svět povede k tomu, že často budeme narážet na lokace, které se budou těm předchozím podobat jako vejce vejci. Ale spletl jsem se. Vlastně jsem byl zaskočený tím, jak rozmanitý zdejší svět je, a to jsem ho viděl jen kousek.

Elden Ring Elden Ring

To, že se často mění počasí, mi samozřejmě dech nevyrazilo, ale co mě mile překvapilo, bylo to, že jsem se chvíli procházel tichým lesem, za moment už jsem prozkoumával tajemné ruiny, následně jsem bojoval s větrem na potemnělém kopci nebo se skrýval u polní cesty před karavanou vedenou gigantickými monstry. Jestli podobným stylem bude vystavěna celé herní plocha, tak si naše oči opravdu užijí, protože určité scenérie jsou jako umělecké dílo.

FromSoftware si pohrálo i nepřáteli. Na malé ploše, kterou jsem zvládl prozkoumat, se objevilo velké množství jejich druhů, od obřího rytíře na koni přes orly (doufám, že to byli orlové, ornitologie není mým oborem) s ostřím na nohou, rozzuřené obry, gigantické kraby, zombíky nebo lidské vojáky s různou výbavou. Jsem zvědavý, jestli měli tvůrci dostatek sil a fantazie, aby laťku rozmanitosti udrželi vysoko po celou dobu hry.

Sledujte 84 minut gameplaye

A když už jsme u protivníků, musí dojít řeč i na soubojový systém. Ten silně odkazuje na Dark Souls: pokud jste je hráli, hned vám vejde do krve. Subjektivně řečeno mi přišly střety s nepřáteli o něco dynamičtější, svižnější, ovšemstále se operuje s tím, že budete uskakovat před útoky (případně je blokovat), čekat na správný okamžik k útoku a pečlivě nakládat se staminou (ta je mimo souboje neomezená, takže můžete běhat dle libosti), aby vám nedošla uprostřed souboje.

Stačí být trochu zbrklý a je po vás. V takovém případě si můžete vybrat, kde se znovuzrodíte, většinou asi zvolíte poslední aktivovanou Site of Lost Grace, což je variace na ohniště z Dark Souls. Tady vylepšujete svou úroveň, zbraně, odpočíváte a provádíte další důležité úkony. A jen pro informaci, doplňování lahviček doplňujících zdraví a magickou energii neprobíhá jen u Sites of Lost Grace, ale dojde k tomu, i pokud porazíte skupinu nepřátel. Kromě toho narazíte na sochy zvané Shrines of Marika, které mají jediný účel, jsou to checkpointy.

Jak si ulehčit situaci? Buďte kreativní

Poražení protivníci vám tentokrát neposkytnou duše, ale runy, což je více méně to samé. Za ně si zvyšujete level, a pokud jste zabiti, runy zůstanou na místě, kde jste skonali, a je na vás, zda se pro ně vrátíte, nebo nebudete riskovat.

Elden Ring

Po okolí se povalují různé materiály. Bohužel během hraní jsem se nedostal k tomu, abych je kombinoval, takže se nemůžu podělit o to, jak propracovaný je systém práce s nimi, ale s ohledem na jejich množství se dá tušit, že sehrají velmi důležitou roli.

Co vás jistě potěší, je to, jak je řešeno cestování. S ohledem na rozlohu herní plochy budete mít k dispozici mapu, ale také koně se zajímavým jménem Torrent. Poté, co aktivujete několik Sites of Lost Grace, vám ho hra zpřístupní. Ale pozor, váš kůň může být zabit (lze ho oživit, ale není to vždy zadarmo), což je pochopitelné s ohledem na to, že z jeho sedla lze útočit na nepřátele.

Potěšil mě i systém rychlého cestování, kdy je dovoleno přesouvat se mezi jednotlivými Sites of Lost Grace, ale také se k nim můžete teleportovat (téměř) z jakéhokoliv místa, což vám nejednou zachrání krk.

Což mě přivádí k palčivé otázce obtížnosti. Přiznávám, že jsem onen „hříšník“, který by asi nebyl proti, pokud by náročné hry obsahovaly volbu nižší obtížnosti. Ten, kdo si chce hru užít naplno, si ji nezvolí a hotovo. V případě Star Wars Jedi: Fallen Order to fungovalo (a ano, vím, že to pak hardcorové tituly „degraduje“ na projekty i pro rekreační hráče), ale v případě Elden Ring to asi není nutné.

Obvykle existuje více způsobů, jak danou situaci řešit, nebo se jí vyhnout a vydat se úplně někam jinam. Není od věci ani zkusit jiné vybavení/kouzla, případně nedělat machra a „vyvolat“ si spolubojovníka. Neříkám, že jsem se párkrát nezapotil, ale když jsem se v nějaké lokaci zasekl, jednoduše jsem ji buďto obešel, případně se vydal na druhou stranu, abych získal zkušenosti, nebo jsem vyzkoušel jinou taktiku (například boj z dálky). Právě tato volnost řešení problémů (zabíjení nepřátel) výrazně ovlivňuje náročnost hry.

Jak to tedy shrnout. V první řadě si dovolím tvrdit, že Elden Ring vypadají jako dobrý vstupní bod do světa soulslike her. Je sice také těžký, ale asi nejlépe z her ze studia FromSoftware vám ukáže, jak volba různých taktik výrazně ovlivní obtížnost. Systém ukládání je také o něco tolerantnější a pokud jsem si všiml dobře, je výrazně redukován úbytek životní energie během pádu. Další pozitivní věcí je, že skákání je nyní mnohem přátelštější (asi netřeba připomínat, jak bolestné bylo hopsání v Dark Souls hrách).

Co se týče fandů Dark Souls, ti budou ve svém živlu. Mnohé herní mechanismy jim budou velmi povědomé, jen více či méně vylepšené. Dobrou zprávou je, že právě díky některým změnám a novému velkolepému světu nebudete mít pocit, že máte před sebou další otřepanou variaci na tisíckrát zmíněné Dark Souls. Je to povědomé, ale není to jako přes kopírák.