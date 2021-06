Vydavatelství Koch Media chce do první ligy, chystá rovnou dvanáct her

Videoherní průmysl je nesmírně rozvětvený a díky spoustě nezávislých vývojářů tvořících prakticky na koleni jej nejde ani pořádně zmapovat. Kromě gigantů Nintenda, Sony a Microsoftu, které provozují vlastní hardwarové platformy, tu ovšem máme jen hrstku vydavatelství, která jsou schopná produkovat drahé blockbusterové hry.

Do společnosti Ubisoftu, Take 2, Electronic Arts a Activision Blizzardu by se rádo zařadilo vydavatelství Koch Media, které v posledních letech mohutně posiluje, mimo jiné například i o české studio Warhorse, autory povedeného RPG Kingdom Come: Deliverance.

Ambiciózní tisková konference pořádaná v rámci herní výstavy E3 sice nemohla být vzhledem k okolnostem nijak epická, ovšem co se týče obsahu byla pořádně našlapaná. Koch Media svá nejlepší studia sloučila pod značku Prime Matter, pod níž přestavila celkem dvanáct her, z nichž většina má hitové proporce. Pojďme se na ně podívat blíž.

Payday 3

Švédské studio Starbreeze se stalo obětí vlastního úspěchu a navzdory tomu, že multiplayerovou online akci Payday stále hrají desítky tisíc lidí, balancovali ještě nedávno nad hranou krachu (viz náš článek). Díky finanční injekci ze strany Koch Media se ovšem přece jen dalšího dílu „simulátoru vykrádání bank“ dočkáme. Bohužel až v roce 2023.

Crossfire: Legion

Real-timové válečné strategie patřily ještě v minulé dekádě mezi vůbec nejoblíbenější herní žánry, v posledních letech bohužel zažily obrovský útlum. Hladoví fanoušci proto jistě vezmou za vděk chystanou hrou Crossfire, na které spolupracují veteráni, kteří mají na svědomí klasiky jako Company of Heroes, Homeworld či Dawn of War. Bohužel až v roce 2022.

King’s Bounty II

Nejvíc nadějí letos vydavatelství Koch vkládá do pokračování kultovní tahové strategie, jejíž kořeny sahají až do roku 1990. Namísto klasické, seshora viděné „pohádky“ ovšem nově budeme na drsný svět, připomínající trochu Hru o trůny, hledět povětšinou zpoza ramen jednoho z hlavních hrdinů. Hratelnost pak má částečně vycházet z klasických akčních RPG her, a tak budeme v reálném čase cestovat po otevřeném světě, komunikovat s jeho obyvateli, rozdělovat zkušenosti do stromu dovedností a samozřejmě i bojovat proti nepřátelům. Vychází 24. srpna.

The Last Oricru

Stýská se vám po sérii Gothic? Pak by vás mohlo zaujmout toto chystané RPG, jež má na svědomí nově zformované české studio Gold Knights. I zde budeme muset složitě balancovat mezi dvěma stranami vyhroceného vojenského konfliktu, jen zde tentokrát budou i nějaké sci-fi prvky. Celou kampaň půjde proběhnout kooperativně s kamarádem, soubojový systém na první pohled připomíná Dark Souls. Vyjít by mělo během příštího roku.

Encased

Mým osobním favoritem celé prezentace bylo toto old-schoolové RPG připomínající kombinaci mezi prvním Falloutem a budovatelskou strategií Evil Genius. Depresivní atmosféra postapokalyptického světa naředěná humorem parodujícím klasické záporáky z bondovských filmů působí nečekaně svěže a náročné tahové souboje hře jistě dodají potřebnou hloubku. Vyjít by mělo již letos v září.

Gungrave G.O.R.E.

Z úplně jiného ranku je chystaná akční hra Gungrave G.O.R.E. Jde o úmyslně béčkovou, typicky japonskou akční řežbu, ve které se hlavní hrdina bude při cestě za pomstou probíjet skrz davy nepřátel. Představte si něco jako Devil May Cry, akorát má hlavní hrdina místo meče rotační kulomet. Vyjde v roce 2022.

The Chant

„Sci-fi Alan Wake s ženou v hlavní roli,“ napsal jsem si během prezentace k této hře jedinou poznámku a lepší popis mě nenapadá ani s odstupem času. Namísto nehmotných stínů se zde střetneme s podivnou new age sektou, hororová atmosféra strachu z neznáma je ale téměř totožná. The Chant je jen pracovní název, který se nejspíš do roku 2022, kdy má hra vyjít, ještě změní.



Final Form

O této kooperativní střílečce z cyberpunkového světa jsme moc konkrétního nezjistili, přesto by hra měla vyjít již brzy. Rádi bychom napsali víc, ale předvedená ukázka byla nemastná neslaná, a tak si budeme muset počkat na podrobnější představení.

Dolmen

To brazilské studio Massive Work žádné informace netají. Jejich chystané akční RPG Dolmen na první, druhý i padesátý šestý pohled vypadá jako kombinace značek Dark Souls a Dead Space. V roli osamoceného astronauta budeme prohledávat neznámou planetu a bojovat s mimozemskými kreaturami. A také umírat. Dolmen má být klasickou hardcore akcí, kde budete muset bojovat o každý metr. Grafika je skvělá, a jestli autoři do roku 2022 ještě zapracují na vylepšení poněkud prkenných animací, máme tu potenciální hit.

Echoes of the End

Suverénně nejambicióznější hra z celé prezentace. Přestože se o její výrobu stará jen malé neznámé studio Myrkur z Islandu, grafická prezentace je na úrovni AAA titulů. Příběh se bude točit kolem bojovnice Ryn, která bude prozkoumávat detailní fantasy svět zabydlený draky.

Scars Above

Další důkaz toho, že se Koch nebojí silných ženských postav. Srbské studio Mad Head, které má zatím na krku jen nevýraznou diablovku Pagan (naše recenze), pracuje na klasické akční adventuře, která má rovným způsobem dělit zběsilou akci a opatrný průzkum okolí. Cenu za originalitu nejspíš nevyhraje, ovšem kombinace vesmírné space opery à la Mass Effect s temnou atmosférou lovecraftovského zla působí opravdu chytlavě. Vychází v roce 2022.

Painkiller

A na závěr návrat klasické řežby Painkiller z roku 2004 (naše recenze). Kromě loga jsme ovšem ze hry neviděli ani ň a nejspíš jen tak neuvidíme. Těžko ovšem očekávat něco jiného než zběsilou arénovou střílečku ne nepodobnou například poslednímu Doomovi.

Bohužel o netrpělivě očekávaném Kingdom Come 2 v prezentaci nezaznělo ani slovo, takže si na ně ještě budeme muset nějaký ten pátek počkat. Ale to nevadí, i kdyby z výše zmiňovaných titulů uspěla jen polovina, určitě se nudit nebudeme.