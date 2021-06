Herní show pro PC hráče byla napěchovaná trailery, žádný však nevyčnívá

Zatímco Devolver Digital se svou letošní konferencí a podivnými hranými scénkami nezklamal (viz naše reportáž), PC Gaming Show byla se svou „živou show“ mezi trailery takovou hodně mdlou, skoro až trapnou variantou. Navíc jim ani prvních pár desítek sekund nefungoval zvuk. No ale naštěstí jsou důležité samotné trailery, kterých nebylo málo.

Z těch větších titulů jsme mohli vidět třeba Dying Light 2, který si ukrojil největší kousek show. Autoři popisují příběhové pozadí hry, jak se lidé v herním městě proměnili v krvelačné zombie, jak se přeživší musí pohybovat pouze po střechách, protože ulice pod nimi jsou plné monster. Hrajeme za muže jménem Aiden, který hledá odpovědi, proč zmizela jeho sestra Mia, což má být velká část příběhu hry. Dying Light 2 vyjde ještě letos 7. prosince.

Dosud exkluzivní titul pro streamovací službu Stadia putuje i na další platformy. Řeč je o Orcs Must Die 3. Hra, která kombinuje akční a strategický žánr, kdy musíte stavět pasti a překážky proti valící se hordě skřetů, dorazí na počítače, playstationy i xboxy 23. července.

Lehce jako nintenďácký Splatoon na nás působila akční multiplayerovka Rawmen, kde místo střílení z pušek po sobě metáte jídlo a rozléváte polévky, čímž pokrýváte herní arénu nejrůznějšími barvami. Hra vedle PC vyjde také na současnou i minulou generaci konzolí, datum vydání je neznámé.

Pokud jste příznivci upírské série Vampire: The Masquerade a vyhlížíte tituly Bloodlines 2 a Bloodhunt, pak vám do hledáčku přibude nejspíše třetí hra s podtitulem Swansong. Vypadá to na příběhovou hru z pohledu třetí osoby, jinak je informací poměrně málo. Ani zde netušíme datum vydání.

Titul Lemnis Gate sice už oznámen byl, i tak stojí za připomenutí. Je to multiplayerová akce, ve které se s protivníkem střídáte na tazích po 25 sekundách a snažíte se přelstít toho druhého. K vydání už to je kousek, hra vyjde 3. srpna a betaverze ještě dříve, už v červenci.



S ruskými postapokalyptickými akcemi se nám trochu roztrhl pytel. Show nám připomněla další, která sice nepůsobí tak bombasticky jako třeba S.T.A.L.K.E.R. 2 nebo Metro, ale své fanoušky si jistě najde. Jmenuje se Pioneer a jde o akční MMO. Datum vydání nebylo stanoveno, autoři odhadují buď poslední čtvrtletí letošního, nebo první čtvrtletí příštího roku.



Dále nás díky své podivnosti zaujala hra s poněkud zvláštním názvem Death Trash . Je to pixel-art příběhová akční hra se spoustou podivností, které si budeme moci vyzkoušet už 5. srpna.

Příznivci retro stříleček se mohou těšit na Project Warlock 2 , který si musí před svým plánovaným vydáním příští rok ještě potvrdit zájem v Kickstarter kampani.

Pokud vám chybí nějaká textová hra s házením kostek, jako to třeba bylo ve veleúspěšném Disco Eylisum, možná vás zaujme chystaná sci-fi hra Citizen Sleeper , která se snaží o trochu podobný princip.

Nový trailer na The Wandering Village nás zaujal svým poněkud neobvyklým stylem budování vesnice, která leží na zádech obřího stvoření.

V roztomilé adventuře Tinykin se budete s pomocí stáda příšerek snažit zvětšit vašeho miniaturního astronauta zpět do jeho normální velikosti.

Kdybyste spojili hru typu Dark Souls s Final Fantasy, nejspíše by vám vyšlo něco jako Soulstice . Hra, ve které ovládáte dvě postavy zároveň, vyjde příští rok.

Nového předrenderovaného traileru se dočkal i Hello Neighbour 2 .

Spojení žánru budování středověké vesnice a simulátoru randění bude hra Lakeburg Legacies , která dorazí až březnu příštího roku.

Svého nástupce se dočkal i titul Far, tentokrát s podtitulem Changing Tides . Zatímco první díl byl stylizovaný do 2D grafiky, jeho nástupce už bude 3D.

Pokud nemáte dost RPG tahových strategií, jedna taková míří na PC v podobě WarTales . A to ještě tento rok.

Co takhle si zahrát vybíjenou? Fantasy pojetí této míčové hry nabídne Dodgeball Academia, která vyjde už v srpnu.



Celá show je k vidění níže: