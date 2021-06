Herní svátek E3 2021: časy všech očekávaných show

O tom, co bychom letos na E3 rádi viděli, jsme psali my i vy v minulé anketě. Pár informací už přesto prosáklo. Ubisoft v pre-show představí řadu aktualizací pro stávající hry, během hlavní prezentace ukáže střílečku Far Cry 6 a konečně i gameplay z týmové akce Rainbow Six Extraction (dříve Quarantine). Chybět naopak bude remake Prince of Persia: Sands of Time, který byl odložen na příští rok.

U Microsoftu a Bethesdy se očekává, že hlavními tahouny budou střílečka Halo Infinite a sci-fi hra na hrdiny Starfield. Očekáváme i nějaké šťavnaté úlovky v Game Passu.

Warner Bros. se zaměří na Back 4 Blood, což má být duchovní nástupce Left 4 Dead. Znamená to bohužel také to, že neuvidíme nic ani z Hogwarts Legacy, ani z Gotham Knights.



Event Datum Čas Summer Game fest čtvrtek 10.6. 20:00 Koch Primetime pátek 11.6. 21:00 Guerrilla Collective sobota 12.6. 17:00 Wholesome Direct sobota 12.6. 19:00 Ubisoft pre-show sobota 12.6. 20:00 Ubisoft hlavní event sobota 12.6. 21:00 Devolver Direct sobota 12.6. 22:30 Gearbox sobota 12.6. 23:00 Upload VR Showcase sobota 12.6. 00:00 Xbox + Bethesda neděle 13.6. 19:00 Square Enix neděle 13.6. 21:15 Warner Bros. neděle 13.6. 23:00 PC Gaming Show neděle 13.6. 23:30 Future Games Show pondělí 14.6. 01:00 Intellivision pondělí 14.6. 18:45 Take-Two Interactive Panel pondělí 14.6. 19:15 Indie Showcase pondělí 14.6. 21:00 Freedom Games pondělí 14.6. 21:30 Capcom pondělí 14.6. 23:30 Nintendo Direct + Treehouse Live úterý 15.6. 18:00 Bandai Namco úterý 15.6. 23:25 Official E3 2021 Awards Show středa 16.6. 01:45 EA Play čtvrtek 22.7. -

Co se Take-Two týče, leaky naznačují, že kromě nového NBA 2K22 uvidíme také tahovou strategii ve stylu XCOM, ale v kulisách Marvelu. Za kódovým označením Codename Volt by se měla skrývat akce popisovaná jako „když se Cthulhu potká se Saints Row“.

Velkou neznámou je Nintendo. Výkonnější Switch se stále neukázal, což znamená, že očekáváme bližší představení týmovky Splatoon 3 a Pokémon Legends: Arceus.

Capcom potvrdil, že se zaměří na The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2 a další obsah pro Monster Hunter Rise a Resident Evil Village.



PlayStation E3 opět vynechává, určitě se v dohledné době přihlásí se svým pořadem State of Play. EA na E3 také kašle, své hry představí za více než měsíc na vlastní akci EA Play.

A samozřejmě se už těšíme na představení řady her, o jejichž existenci prozatím nemáme ani tušení.