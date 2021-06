ANKETA: Které hry byste rádi viděli na E3?

Alan Wake

Ondřej Martinů - V první řadě budu vděčný za jakýkoliv příspěvek od Remedy, ať už teaser na Alana Wakea 2, nebo klidně i něco jiného, co zapadá do jejich širokého „Remedyverse“. Už se nemůžu dočkat. Následně bych byl rád, kdyby Respawn ukázal pokračování Jedi: Fallen Order. No a do třetice z mých opravdu velkých přání je Hollow Knight: Silksong, ideálně s ještě letošním datem vydání. Toto trio by mi udělalo opravdovou radost a zároveň si myslím, že ani jedna věc není příliš nerealistická.

Dál bych rád viděl nějaký pořádný nášup her od Nintenda, třeba nějakou novou 3D hru ze světa Super Maria, ale abych ta očekávání krotil, tak vděčný bych bych vlastně i za port Mario Galaxy 2. No a z těch už oznámených her bych rád něco víc o čerstvě odloženém God of War Ragnarok a taky trochu víc informací o Starfieldu od Bethesdy, abych konečně věděl, jestli se mám těšit nebo ne. Radost mi pak s dalšími informacemi udělají i indie hry jako Stray, Little Devil Inside nebo Oxenfree 2.





Ondřej Zach - Radost už mi udělal leak Two Point Campus, tedy pokračování skvělé humorné strategie od tvůrců Two Point Hospital. Rád bych viděl něco z Hogwarts Legacy, což je akční RPG ze světa Harryho Pottera, a next-gen Forzu. Jsem také velmi zvědav, s čím přijde Nintendo, co bude ona TOP hra, která opanuje vánoční prodeje. Nevěřím, že to bude jen remake Pokémonů Diamond & Pearl, i když z pohledu prodejů by to asi stačilo. Možná nový Super Mario Galaxy nebo Odyssey? I když ani už oznámený Splatoon 3 není k zahození, tipuji, že právě jemu se bude podrobně věnovat Treehouse Live po Nintendo Directu, byť tedy vyjde až příští rok. Každopádně těším se.

Jan Srp - I když jsem měl proti E3 vždy spoustu výhrad, teď mě mrzí, jak neslavně dopadla. Cestovat přes půl světa kvůli dávce trailerů a předpřipravených přednášek je sice děsně nepraktické, ovšem osobní kontakt s vývojáři i novinářskými kolegy je nenahraditelný.

Co se týče samotných her, nijak vysoká očekávání nemám. Moc bych si přál, aby Ubisoft oznámil, že finišuje upozaděné Beyond Good & Evil 2 a k tomu ideálně ukázal rozpracovaný Splinter Cell nebo Prince of Persia. Nejvíce nadějí vkládám do Square Enix, tipuji, že Lara Croft dostane ke svým třicetinám další skvělý díl. A Bethesda napumpovaná penězi z Microsoftu by mohla konečně ukázat důstojné pokračování série Wolfenstein, abychom konečně z patra dostali pachuť způsobenou hloupoučkým Youngbloodem.

Petr Zelený - Popravdě řečeno jsem se nejdřív musel podívat, které herní společnosti na letošním virtuálním E3 vlastně budou, abych se zbytečně netěšil na tituly od vývojářů, kteří se videoherního svátku vůbec nezúčastní. Osobně se nejvíc těším na prezentaci Bethesdy a doufám, že uvidíme gameplay ze Starfieldu, dalších Elder Scrolls nebo příštího (singleplayerového) Falloutu.

Jsem zvědav, s čím se vytasí Capcom, hlavně pokud jde o sérii Resident Evil. Vím, že teď zrovna vyšla Village, ale stále vyhlížím i remake čtyřky, kterou aktuálně vydaný díl místy dost okatě vykrádá. Tajně doufám i v oznámení nového dílu Deus Ex. A pak samozřejmě očekávám oznámení titulů úplně nových, které mě snad zaujmou a budu se na ně moct začít těšit.