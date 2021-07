Veksláci šponují ceny novinky od Valve. I přesto, že ji nikdo nemá

Novou herní konzoli, respektive přenosné herní PC od Valve, bude zřejmě čekat úplně stejný osud jako veškerý jiný herní hardware za poslední rok. Ačkoliv se administrátoři Steamu, kde se novinka rezervuje, snažili sebevíc zabránit „scalperům“, lidově řečeno vekslákům s nedostatkovým zbožím, stejně už se na internetu množí nabídky, které i několikanásobně převyšují běžnou kupní cenu.



Předprodej byl přitom vyřešený ze všeho, po čem hráči za poslední rok toužili, snad nejlépe. Novinka se dá objednat pouze na centrálním distribučním portálu (Steamu), kde již musíte mít aktivní účet před červencem 2021 a mít na něm navíc ještě alespoň něco koupeného. Je tak jasné, že ve chvíli, kdy byl tento systém prodeje oznámen, už si nikdo nemohl namnožit nové účty, ze kterých by pak hromadil rezervace pro své vlastní obohacení.

Hráčů, kteří Steam už nějakou dobu aktivně používají, rozhodně není málo. Aktivních účtů k loňskému roku evidovalo Valve na 120 milionů, takže se rozhodně nelze vymlouvat, že by přístup k rezervacím mělo málo lidí. A navíc, pokud se vám přece jen Steam nějakým způsobem vyhýbal (a nebo jste třeba čistě konzolový hráč), objednávka šla i tak založit po 48 hodinách od startu rezervací.

Samotná rezervace pak navíc musí být provázena poplatkem ve výši čtyř eur, což sice není moc, ale je tak třeba mít k dispozici aktivní platební kartu, případně nějaké peníze uložené přímo v peněžence Steamu. I to by mohlo dále odradit ty, kteří by si chtěli beztrestně nasázet co nejvíc rezervací. No a nakonec je samozřejmě také dovoleno objednat pouze jeden Steam Deck na uživatele.

Oproti „divokému západu“, který následoval například po chaotických předobjednávkách na nové playstationy, je toto daleko organizovanější cesta. Ale ani to nezabránilo jedincům, kteří si stejně našli způsob, jak se dostat k více rezervacím v co nejkratším čase.

A tak jsme opět svědky toho, jak se například aukční portál eBay plní nabídkami na rezervované Steam Decky s poměrně absurdními cenami. Nejvíce se šponují ceny hlavně 512GB modelu, který má v základu stát 679 eur, což je asi 17 400 korun. Přesto najdeme nabídky, kde cena u možnosti „kup hned“ je klidně i v rozmezí 50 až 80 tisíc. A to i přesto, že reálně v tuto chvíli za tyto peníze nedostanete vůbec nic.

Českým bazarovým portálům se zatím toto šílenství naštěstí vyhýbá. Jednak totiž lze Steam Deck celkem pohodlně objednat i do Česka, a hlavně stále ještě nikdo neví, kdy jim toto přenosné herní PC dorazí. Valve sice slibuje, že první kusy poputují k majitelům už v prosinci, reálně však uvádí nejbližší datum až jako „první čtvrtletí 2022“.

Máme tu obecně velký otazník nad tím, kdy bude Valve reálně schopno lidem jejich objednané modely dodat, jak to ovlivní právě ono „scalpování“, ale také hlavně globální nedostatek čipů, který nemá konce. I kdybyste měli v tuto chvíli bezednou peněženku a dali nějakému chytrákovi na eBayi oněch šílených 50 tisíc nebo víc, stále nemáte jistotu, že budete pomyslný VIP, který dostane konzoli jako první. Třeba se všechny objednávky zpozdí, bez výjimek. Třeba bude zboží dost a bude úplně jedno, kdy jste udělali rezervaci.

Samozřejmě je pravda, že pokud bychom se měli poučit z toho, co jsme za uplynulý rok zažili, tak se situace bude nejspíše zase opakovat. Pár „scalperů“ si namastí kapsy na bohatých hráčích, na asi dost lidí se v první vlně nedostane, a kdy bude možné Steam Deck objednat ve stavu „skladem“, nikdo netuší. Má smysl se kvůli tomu nervovat a vyhazovat peníze za rezervace od vychytralých veksláků? Stejně jako se vším ostatním: ne! Raději si dál užívejte rok, kdy můžete dohánět své herní resty.