Studio Valve chystalo hru o vesmírných pirátech. Bohužel ji zrušilo

Od roku 2011 mělo legendární studio Valve značný útlum ve své tvorbě singleplayerových titulů, který nakonec zlomil až loňský Half Life: Alyx. Až teď začíná pomalu vyplouvat na povrch, že studio se nejspíš potýkalo s tvůrčí krizí a mnoho projektů zrušilo. Jedním z nich je sci-fi hra s vesmírnými piráty Stars of Blood, známá také dříve jako Stars of Barathrum.

Práci na hře oficiálně zmínil ředitel Valve Gabe Newell pouze jednou, a to v rozhovoru na serveru 4chan v roce 2012. Už tehdy však přiznal, že šlo pouze o interní projekt, který se ve vývoji nikdy neposunul dál než za hranice concept art návrhů. Zároveň přiznal, že stále čekají na moment, kdy nápady ze hry mohou využít aspoň někde jinde.

Vyjma popisku, že by mělo jít o sci-fi akci s tematikou vesmírných pirátů, se o hře jinak neví vůbec nic. Otázkou zůstává, jestli vůbec existuje něco dalšího. Soudě podle uniklých obrázků je jasné, že minimálně grafici museli mít už celkem jasnou představu o herním světě.

V souvislosti se Stars of Blood se spekuluje, že ke hře náleží také krátké video s ukázkou pohybu virtuálního hejna stvoření připomínajících netopýry. Ačkoli je celkem očividné, že demo funguje v enginu Half Lifu 2, některé textury jsou odlišné:

Fanoušci na Twitteru se shodují, že opuštění tohoto projektu je velká škoda a studiu by takový projekt jedině prospěl. V souvislosti s nedávným uvedením Duny do kin také spousta z nich podotýká, že právě nákresy herních světů Dunu připomínají.



deeps @rnnl_jhn @game_obscure we could've gotten a fucking Valve space game?? oblíbit odpovědět

Valve si mimochodem postupem času vypracovalo celkem nechvalnou pověst týkající se rušení her. Vedle té nejočividnější, kterou je Episode 3 pro Half Life 2, zatnulo tipec celé spoustě dalších titulů. V souvislosti s Half Lifem se tak třeba nedočkáme ani epizody Return to Ravenholm, na které mělo dokonce pracovat studio Arkane.

Zajímavými projekty pak mohlo být například i A.R.T.I., což měla být kreativní hra po vzoru Minecraftu. Známým projektem odloženým na neurčito je pak In the Valley of Gods, což měla být další hra od Campo Santo, tvůrců Firewatche. Poté, co však Valve toto studio koupilo, byli lidé převeleni na jiné projekty a In the Valley of Gods se zřejmě asi nikdy nedočkáme.