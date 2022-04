Pojďme udělat Portal 3 dokud jsme mladí, naléhá spoluautor původních her

Od vydání Portalu 2 uplynulo už jedenáct let, hra má dnes společně s prvním dílem z roku 2007 status herního kultu. Originální logická hra nese i prvky akce z pohledu první osoby a je vedle série Half-Life či Counter-Striku další velkou ikonou od studia Valve. Jak ovšem známe moc dobře z internetových vtípků, Valve se nikdy nenaučilo počítat do tří a třetí díly jsou v produkci tohoto studia nevídané.

Někdo sice může namítat, že zrovna Portal se druhým dílem povedlo hezky uzavřít, ovšem i přes to se následně vyrojilo hned několik menších hříček, které v odkazech této hry pokračují dál. Ať už jsou to VR „zážitky“ jako je The Lab nebo Aperture Hand Lab, či nová hříčka Aperture Desk Job sloužící jako představení ovládání nového zařízení Steam Deck, Portal zkrátka žije dál. A moc dobře si to uvědomuje i Erik Wolpaw, scénárista a spoluautor původních her.

55letý Wolpaw byl nyní hostem v podcastu Kiwi Talkz, kde se rozpovídal právě o své touze pokračovat sérii třetím dílem. „Už nebudu mladší než jsem teď. Blížíme se situaci, kdy už budeme na práci na Portalu 3 moc staří. Takže bychom měli začít,“ prohlásil. Ačkoliv dodává, že jeho zpráva je namířena komukoliv kdo jí vyslyší, je jasné, že patří hlavně jeho zaměstnavateli. Wolpaw z Valve odešel v roce 2017, o dva roky později se však do firmy vrátil a zůstává v ní dodnes.

Scénárista také upozorňuje na to, že Aperture Desk Job se lidem opravdu líbil. A vyzývá k tomu, že pokud se hříčka líbila i vám, pak byste měli napsat e-mail Gabu Newellovi (řediteli Valve), že chcete Portal 3. Zároveň však Wolpaw přiznává, že sám na schválení takového projektu nestačí. Ve Valve aktuálně pracuje asi 300 lidí, přičemž k vývoji nové hry, jako je Portal 3, by bylo nutné alespoň 75 z nich „převelet“ na tuto pozici. A to je v aktuální situaci, kdy je veškerá pozornost upřena na zařízení Steam Deck, obtížné.

Jistý si není ani finančním potenciálem hry. Jistě, předchůdci jsou kultem, ovšem stačilo by to v současnosti k úspěchu? Wolpaw přiznává, že by tento projekt zřejmě nevydělal ani zlomek peněz, jaký do kasy Valve přináší třeba Counter-Strike: Global Offensive. Firma Valve se navíc už zdaleka tolik nesoustředí na vývoj her samotných, jako spíše na hardware a online distribuci (Steam).

Nedávno však zdrojový kód hry Aperture Desk Job prozradil, že Valve může mít v přípravě až čtyři nové hry. Jednou z nich by měl být remake zrušeného projektu ze světa Portalu, ovšem to je jediné, co o hře víme. Je zároveň i zřejmé, že na ničem podobném Wolpaw (zatím) nepracuje.