Je vymodlený Half-Life 3 na cestě? Valve už údajně nechce hráče trápit

Uplynul už rok, co značka Half-Life vstala z mrtvých. Studiu Valve trvalo celých třináct let, než se odhodlalo přidat fanouškům této série další díl, byť fakticky nešlo o pokračování, nýbrž prequel. Jedno je jasné, pokud jste si mysleli, že už Valve s Half-Lifem nadobro skončilo, opak je pravdou. A jak hlavní vývojář Robin Walker přiznal v rozhovoru pro server The Gamer, Valve nechce nechat příznivce na holičkách.

Snad neprozradím mnoho, ale ani Half-Life: Alyx (HL:A) sérii neuzavřel. Právě naopak, Valve si nechalo jasný prostor pro pokračování. Ovšem spousta z nás doufá, aby mezi loňským dílem a případným pokračováním nebyla znovu třináctiletá mezera. A podle slov Robina Walkera tento scénář nehrozí.

„Chtěli jsme, aby závěr Half-Life: Alyx nebyl něco, na čem záleží. Příběh této hry byl připravený tak, aby jej nešlo ignorovat a po dohrání hry hned čekat, že se pustíme do něčeho jiného. Víme, že fanoušci série Half-Life byli ponecháni napospas na velmi dlouhou dobu, a to chceme změnit,“ přiznal v rozhovoru.



Je to potvrzení, že máme očekávat každou chvílí oznámení Half-Lifu 3? To už by byl poněkud přehnaný optimismus, byť jistá šance tu bude do té doby, dokud Valve nezanikne. Což je vzhledem k jeho stabilní pozici předního distributora PC her poněkud nepravděpodobné. Budoucnost série Half-Life v různých podobách každopádně vypadá dobře.



Příští Half-Life bude zase trochu jiný

Stejně jako se Half-Life: Alyx pokusil přijít s něčím novým v podobě propracované virtuální reality, i chystaný další díl má dále experimentovat. Veškeré informace jsou samozřejmě založeny pouze na únicích informací, které mohou, či nemusejí být pravdivé, takže následující řádky berte s rezervou.

Valve by mělo od první polovinu roku 2018 pracovat na dalším projektu, jak prozradil už Geoff Keighley v interaktivním dokumentu Half-Life: Alyx - Final Hours. Zhostil se ho menší tým a opět jde o VR hru. Ovšem pozor, neměla by být výhradně pro majitele VR brýlí, nýbrž propojovat hráče na PC v klasickém stylu „klávesnice, myš, monitor“ a ty, kteří používají virtuální realitu.

Half-Life: Alyx

Hra má mít kódové označení Citadel a podle všeho by měla asymetricky podporovat spolupráci těchto dvou odlišných světů hraní. Jeden z hráčů by měl být v roli toho, který hru ovládá a vyrábí herní plán, druhý se v něm fyzicky pohybuje. Jak přesně to celé funguje a kam se do takové věci vejde další pokračování příběhu Half-Lifu, bohužel netušíme.

Titul Citadel by měl využívat stejného enginu jako Half-Life: Alyx, tedy Source 2, dokonce i převzít některé herní modely. Podle vyhlášeného „únikáře“ Tylera McVickera bychom se této hry měli dočkat někdy začátkem příštího roku.



Alyx bude brzy palačinkou

Byť už pravděpodobně části fanoušků série Half-Life dávno došla trpělivost, prodeje Half-Life: Alyx naznačují, že to byl na poměry VR hry jasný hit. Už loni v prosinci překročila dva miliony prodaných kopií, což znamená, že nějakou formu použitelných VR brýlí má poměrně hodně hráčů. A to i přesto, že původně byla nejnovější hra od Valve kritizována, že si ji v této formě zahraje leda pár nadšenců.

Brzy se nejspíše dostane i na klasickou verzi, v herním žargonu tzv. palačinku. Ovšem ne oficiálně, nýbrž nadějně vypadající modifikací, ve které kdosi hru zdatně předělává tak, aby vypadala co nejvíce jako běžná akční hra. Ačkoliv se tím ze hry úplně vytratí unikátní pocit, že se jí účastníte přímo vy sami, na dohnání příběhu to nejspíše bude stačit.

Jak práce na modifikaci pokračuje, si můžete prohlédnout v následujícím videu:



Samozřejmě by bylo lepší, kdyby se virtuální realita stala výrazně dostupnější, ovšem čím víc kvalitních titulů se pro VR objeví, tím poroste i zájem a snaha výrobců dostat brýle k co možná nejvíce lidem. Pokud se nechcete spokojit s modifikací, máte možnost se poohlédnout po nějakém bazarovém kousku, nebo si připlatit za jinak na poměry těchto zařízení poměrně levný Oculus Quest 2 a odpovídající kabel. To by vás mohlo vyjít na zhruba 12 tisíc korun, pokud se vyhnete přirážkám v české neoficiální distribuci.

Bude se vám to koneckonců i hodit, pokud se skutečně potvrdí informace, že další titul bude opět alespoň částečně ve virtuální realitě. Je už prakticky jasné, že Valve vidí budoucnost hraní vedle e-sportů právě v této technologii. A až jednou dorazí Half-Life 3, tak k němu brýle pro VR mohou být také potřeba.